¿Dónde está Marta Calvo? El acusado insiste en que la descuartizó y la tiró en contenedores

Jorge Ignacio Palma, autor confeso de la desaparición de Marta Calvo, ha reiterado en su declaración ante el Tribunal del Jurado que desmembró el cuerpo de la joven y lo tiró en bolsas a varios contenedores de Alzira y Silla, en Valencia.

"No tengo ánimo de martirio, si quisiera disfrazar los hechos hubiera contado otra cosa; conté lo que ocurrió y eso me hace quedar mal, me pone bajo una luz extraña, pero yo tengo que contar lo que ocurrió, y fue eso", ha respondido este miércoles durante su declaración en el juicio contra él, acusado de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo (que aún no ha sido hallado) y del asesinato de otras dos jóvenes.

Durante la vista, la Guardia Civil, aunque al principio vio verosímil la tesis del descuartizamiento del cuerpo de Marta Calvo porque pudo acreditar que el autor confeso de su desaparición compró sierras, bolsas y productos de limpieza, dudó de esa teoría por la ausencia de perfiles genéticos en el supuesto escenario y la búsqueda en los vertederos.

Palma ha insistido este miércoles en que decidió deshacerse del cuerpo al comprobar que Marta había muerto -en la madrugada del 6 al 7 de noviembre de 2019 en la vivienda que el procesado tenía alquilada en Manuel- y sentirse "muy desgraciado" y con ideas suicidas.

Unas horas antes de su declaración, a su llegada a la Ciudad de la Justicia, la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha manifestado que solo esperaba y deseaba que el supuesto asesino de su hija dijera dónde está el cuerpo, que está "entero", y que caiga sobre el procesado todo el peso de la ley.

En su declaración, que se ha prolongado durante algo más de dos horas y donde solo ha respondido a las preguntas de su defensa y del Jurado, Palma ha descrito por qué tiró los restos a diferentes contenedores.

"El problema es cómo ponerlos en el coche sin que se movieran de un lado a otro, dos cosas pequeñas cabían en el asiento de delante y otra en el suelo del asiento del pasajero. Así lo organicé y me pareció viable por una cuestión de practicidad", ha explicado.

También ha expuesto que tiró las bolsas en contenedores de Alzira porque allí nadie le conocía y en Silla por el mismo motivo.

Preguntado sobre dónde están las sierras que utilizó para desmembrar el cuerpo de Marta Calvo, ha sido ambiguo al señalar que era "tan impresionante" para él saber que "lo que estaba moviendo era un cuerpo humano" que se deshizo del cuerpo y como las herramientas estaban "en otra bolsita", entró "a Carrefour", sin concretar qué hizo con ellas.