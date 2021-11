Catarroja decreta un día de luto oficial por la muerte de 3 vecinos intoxicados por monóxido de carbono

El Ayuntamiento de Catarroja ha decretado para este domingo un día de luto de oficial por la muerte de tres vecinos del municipio por una posible intoxicación por monóxido de carbono, y el lunes celebrará una concentración ante el consistorio como muestra de pésame hacia la familia.



El suceso ha ocurrido sobre las 02.30 de la madrugada de este sábado y las tres personas fallecidas son un matrimonio originario de Rumanía y su hijo, que han sido hallados por la otra hija de la pareja.

@BombersValencia han actuat a 1 habitatge a Catarroja on una possible intoxicació per monòxid de carboni ha causat la mort de 3 persones. Els bombers amb equips de detecció de gasos han realitzat els mesuraments corresponents i han ventilat la casa. 2 mascotes també han mort pic.twitter.com/UsOYDTEsqY