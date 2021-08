El desalojo de las dos viviendas en la Calle Manuel Arnau, en Cruz Cubierta, ha sido aplazado hasta dentro de 10 días, es decir, el próximo jueves 12 de agosto. El desalojo de las 12 familias estaba dispuesto hoy a las 8:00 de la mañana, hora en la que dos unidades policiales, una de la Policía Nacional y otra de la Policía Local, han acudido al barrio. Finalmente, tras una larga negociación entre los vecinos afectados y los representantes del sindicato Construyendo Malilla con el asistente de servicios sociales, el desalojo ha sido pospuesto para dar tiempo a las familias para buscar un nuevo hogar.

Desde el sindicato Construyendo Malilla, organizador de la concentración, celebran haber “parado” el desalojo de hoy y aplazarlo 10 días. “Hemos ganado tiempo, pero no es una solución definitiva” ha denunciado Vicente Danvila, representante sindical. El Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, ofrece ayudas a las familias afectadas para que encuentren un alquiler, una solución que no es “concreta” para los representantes del sindicato. “La situación de estas más de 30 personas no les permite tener un contrato de alquiler” ha explicado Danvila.

Nova victòria penya! Aconseguim un nou aplaçament i seure l'Ajuntament a negociar ?? Gràcies a totes i FORÇA SINDICAT! ???? pic.twitter.com/8JnWM7QfCX — Construyendo Malilla (@malillabarri) August 2, 2021





“Exigimos una respuesta concreta por parte del Ayuntamiento: sólo con dinero esta gente se queda en la calle” ha criticado Danvila rodeado de vecinos. Esa respuesta, para el sindicato, pasa por dos ejes: formar parte de la reunión de mañana entre la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento como parte interlocutora y, por otro lado, ofrecer una alternativa a estas familias. “El problema no es tanto de dinero, que es cierto que les falta, como la falta de acceso a contratos de alquiler” ha explicado Danvila en medio de los gritos de protesta.

Los representantes de Constuyendo Malilla han advertido que el jueves 12 de agosto convocarán de nuevo a los vecinos al grito de “Despierta, vecina, desahucian en tu puerta”.