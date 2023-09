¿Cómo será el otoño según AEMET en la Comunidad Valenciana?

Venimos de un verano que ha sido el tercero más cálido de la historia, aunque con matices: "Si descontaremos junio, los meses de julio y agosto han sido los más calurosos desde que tenemos registros. Afectados por cuatro olas de calor". Es la explicación del delegado de Aemet en la Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo. Fue el 10 de agosto cuando se superó, por casi 3,4º, la temperatura máxima. Fue en el Aeropuerto de Valerncia: 46,8 grados. Récords que también pulverizaron también en una superifcie de más de 5.000 kilómetros cuadrados entre las tres provincias.

Desde que arrancara el mes de septiembre estamos inmersos en lo que los expertos llaman como el otoño climático. Teniendo en cuenta que la previsión trimestral es más complicada todavía que la que se suele realizar a diario, ¿hacia dónde vamos?

Aemet prevé con una alta probabilidad que el otoño sea "más más cálido y húmedo de lo normal" en la Comunitat Valenciana de forma global. De hecho, en los 18 días que llevamos de septiembre se ha registrado el 40% de las lluvias de lo que es habitual para todo otoño.

El año hidrológico, que cerramos en 10 días, lo situan cerca de la normalidad con un déficit del 8% que podría reducirse algo con las inminentes lluvias. No obstante, aún no se pueden determinar si las lluvias estarán caracterizadas por la irregularidad combinando episodios cortos e intensos de precipitaciones seguido de periodos secos. "La situación global de la atmósfera es propicia a que se registren precipitaciones, pero aún no se puede saber si serán en forma de gota fría", ha apuntado Tamayo.

Así, ha explicado que la ciencia meteorológica actual no permite en ningún lugar del mundo concretar estos fenómenos en una hora y un punto exacto, sino que los avisos se establecen para el entorno. "Establecer una DANA con tiempo suficiente en un punto concreto ahora no hay forma de saberlo", ha aclarado Tamayo, que ha destacado que Aemet se dedica tanto a "predecir como a vigilar".

En este sentido, ha señalado que las lluvias "más eficientes" para acabar con la sequía suelen registrarse en invierno y primavera porque "suelen ser más débiles y moderadas, lo que permite rellenar acuíferos, mientras que las precipitaciones en otoño suelen ser "más violentas". Estos episodios de lluvias torrenciales "no es que no hubieran pasado antes", pero "ahora son más intensos y más frecuentes".

Al respecto, el jefe de Climatología, José Ángel Núñez, no hay dudas de que las temperaturas "están subiendo como consecuencia de la actividad humana", pero falta determinar cómo afectará esta subida a las lluvias y los vientos. Con todo, ya hay algunos estudios que ya apuntan a que se mantendrán esta tendencia de "fenómenos más energéticos, más violentos" con lluvias "más intensas pero más breves y focalizadas junto a la costa".