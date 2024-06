Viviendas compartidas o experiencias memorables en hoteles: las nuevas tendencias en interiorismo

Este mes de junio ha arrancado la presentación de la cuarta edición del informe que lanza la comercializadora castellonense APE Grupo para analizar el futuro de los principales espacios que habitamos. The New Habitat pone la mirada en 2025 y 2026 y lo hace además con un aumento de interés.

Ya ha pasado por Madrid y Bilbao, pronto lo hará por Barcelona, ya circula por redes y hoy ha sido protagonista en CeraCope de la mano del CEO de APE Grupo, José Miguel Pellicer, que ha destacado que “está creando un interés, porque estamos generando unas herramientas muy valiosas para los arquitectos y diseñadores, ya que anticipa las tendencias y las contextualiza. Estamos muy contentos con el crecimiento y la evolución del interés de este estudio”.





Salud y sostenibilidad

El estudio, como en las 3 anteriores ediciones, se centra en 4 grandes espacios, aunque también hace un análisis general de la situación. Respecto a ello, se destacan 2 grandes pilares del conocido como nuevo diseño e interiorismo: la salud y la sostenibilidad: “Está de moda hace tiempo. Muchos arquitectos y diseñadores de interior ya incorporan en su presupuesto un plus de un 15-25% única y exclusivamente para hacerlo sostenible y pensado en la salud y bienestar del que va a habitarlo. Y es una tendencia que va a más según apreciamos en la evolución respecto a anteriores ediciones de nuestro estudio”.

Tal es la apuesta, especialmente por este segundo campo, que incluso cada vez más clientes demandan más estos espacios sostenibles, incluso a cuenta de aumentar el presupuesto. Ello ha hecho, según apunta Pellicer, que las inversiones en este campo crezcan.

Así, se cifra “en los hoteles y tiendas la inversión subirá en un 25% mientras que en oficinas y viviendas está sobre un 15%. Son aumentos de la inversión considerables e importantes”.

Análisis por espacios

Pero es hora de entrar en el análisis y perspectivas en sí de este The New Habitat 25/26, y lo hacemos con cada uno de los espacios. Empezamos por el más cercano, la vivienda, donde además de reforzar la apuesta por espacios exteriores se alerta del crecimiento de las casas compartidas, las conocidas como cohousing y coliving. El CEO de APE comenta las razones, y avisa que en breve incluso podría llegar a Castellón: “Todo parte de un tema conocido por todos como es la dificultad del acceso a la vivienda sobre todo entre los jóvenes. En las grandes ciudades se ve una tendencia hacia el cohousing y el coliving, con un crecimiento de hasta el 50% para los próximos 5 años. En Castellón de momento no percibimos esta tesitura, pero es una evolución que puede llegar a ciudades de medio tamaño”.

También en cuestiones similares se presentan los espacios de trabajo. Las oficinas compartidas ganan peso, y lo hacen además apostando por la salud como temática principal: “No sólo hay que hacer oficinas productivas, sino también saludables y respetuosas al medio ambiente. Además, como ocurre en la vivienda, también se está apuntando a la oficina compartida. Se espera un crecimiento de un 32% en los próximos años”.

Y los otros 2 espacios, los más comerciales, apelan por crear impacto y recuerdo en los clientes. Es el caso de los hoteles, como nos explica Pellicer: “El interiorismo de un hotel llega a hacer incrementarse un 51% sus ingresos. También hemos detectado en el informe que se potencia que el hotel se conviertan en destinos por sí mismos, que ofrezcan experiencias memorables más allá de la estancia”.

Y de la misma manera se presenta el retail, es decir, las tiendas, sumando en este caso otro componente, como es la competencia del mercado digital.

Sobre ello, el CEO de APE Grupo resalta que “el tema de la venta por internet hace que los espacios físicos, si no quieren perder la clientela, se deben centrar en ofrecer experiencias personalizadas, eficientes y memorables. Tienes que sentir algo especial, porque si sólo vas a mirar número y precio acabas comprando por Internet. Nosotros concebimos que la tienda del futuro también debe incorporar el tema digital, y que se fusionará con el físico, creando un entorno donde la tecnología enriquece la experiencia de compra sin entorpecer la seguridad y comodidad del consumidor”.

El estudio ya está disponible en su web para conocimiento de todos. De momento, en APE ya saben que lo pueden aprovechar para adelantar propuestas a medio plazo.