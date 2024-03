Vithas Castellón suma nuevos profesionales para su Unidad del Dolor

El Hospital Vithas Castellón refuerza la Unidad del Dolor con la incorporación de dos anestesiólogos, especialistas en el tratamiento del dolor, los doctores José Miguel Esparza y Moncef Belaouchi Houari.

En las últimas décadas, gracias a los avances en medicina, la sociedad ha experimentado un importante aumento de la esperanza de vida debido a una mejora en las condiciones de nuestro entorno y a que muchas enfermedades que antes tenían una mortalidad elevada han pasado a ser crónicas. El doctor Esparza, anestesiólogo de la Unidad del Dolor de Vithas Castellón, añade que “por esta razón, pacientes de la tercera edad, acuden, con más frecuencia, a las unidades de tratamiento del dolor: para buscar calidad de vida”.





Tratar el dolor, un reto para los especialistas

Por otra parte, el doctor Belaouchi, explica que “el dolor es una experiencia subjetiva, lo que significa que cada persona va a sentir el dolor de una forma diferente. Ante un mismo estímulo doloroso dos personas van a experimentar el dolor de una forma muy distinta. Además, en la sociedad actual en la que todo va tan rápido y estamos tan interconectados con las redes sociales, la gente se quiere encontrar bien y no sentir nada de dolor. No creemos que seamos menos tolerantes, sino que queremos vivir más rápido y el dolor no nos deja”.

El doctor Esparza comenta que “siempre hay alguna forma de tratar el dolor, ya sea de forma farmacológica o mediante técnicas intervencionistas. El objetivo principal y de lo que debe ser consciente el paciente es que en alguna ocasión no podremos aliviar o eliminar el dolor del todo, pero sí que podremos mejorar su calidad de vida y que de esta forma nuestros pacientes puedan incorporarse a trabajar o reinsertarse en la vida social mejor y más rápidamente”.

Sobre las distintas técnicas para el tratamiento del dolor, el Dr. Belaouchi, comenta que “no se puede hablar de una técnica en concreto, porque cada dolor tiene su técnica específica y no todas las técnicas les funcionan bien a todos los pacientes”.

Por este motivo, en la Unidad del Dolor utilizan un algoritmo terapéutico en escalera. Los escalones más bajos y los primeros por donde van a pasar los pacientes corresponden a las técnicas más sencillas y menos invasivas. Progresivamente, van subiendo peldaños incrementando la complejidad de las técnicas y el grado de dificultad hasta conseguir alcanzar un adecuado control del dolor. Normalmente, los especialistas comienzan siempre con bloqueos diagnósticos que les permita identificar la estructura que origina el dolor. Posteriormente, podrán realizar diversas técnicas tales como radiofrecuencias, epidurolisis, bloqueos epidurales, estimulación medular, crioanalgesia...etc. Además, los nuevos especialistas utilizan técnicas de medicina regenerativa que ya no sólo alivian el dolor, sino que en ocasiones pueden llegar a curarlo.





Recomendaciones para acabar con las lumbalgias

La patología más frecuente que los doctores atienden en la consulta es aquella relacionada con problemas de la espalda. Normalmente se tratan de lumbalgias crónicas, cervicalgias por latigazos, dolores musculares generalizados, hernias discales, problemas en cuello, así como dolor de grandes articulaciones como hombro, cadera y rodilla.

Según los especialistas, lo más importante para acabar con las lumbalgias es mantenerse activo. Aseguran que “hacer deporte sin realizar excesos y mantener una adecuada postura tanto en el trabajo, como en nuestra vida diaria, nos va a permitir proteger nuestra columna”.