Víctor Martínez culmina su segundo regreso al pelotón profesional en 2024

Pocas veces el deporte profesional logra dar una segunda oportunidad, y muchas menos una tercera. Una situación como ésta es la que ha vivido el ciclista de Benlloc Víctor Martínez, que tras varios meses a la espera se podrá volver a poner un dorsal en el pelotón internacional en la Vuelta a Asturias.

Lo hará con el Sidi Ali, de nacionalidad marroquí, lo que es su tercer equipo en medio año. Un doble cambio que arrancó en noviembre, cuando "tenía firmado con Castelló Cycling y desapareció. Tocó buscar un equipo fuera de temporada y fiché por Kamen Pazin que me ofrecía un buen calendario, pero ha habido problemas burocráticos que han hecho que no saliera el equipo y que en marzo me haya visto de nuevo sin debutar y buscando equipo. Y al final la solución más fácil y más rápida y que me ofrecía un mejor calendario ha sido el equipo que lidera el África Tour que es el Sidi Ali marroquí, porque tienen interés de correr más en España y Portugal. Ha sido la solución para todos los problemas que he tenido".





Una salida, la del equipo croata, envuelta en polémica, y cierta tristeza. Y es que el equipo tenía planteado correr el GP Castellón y la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que en ambos casos además iban a circular frente a la casa del propio "Punxona", como también se le conoce. Finalmente, el equipo no saliótras detectar la UCI varias irregularidades en documentos y cuentas de anteriores campañas.





Prepararse para no correr

Este hecho conllevó una sanción al Kamen Pazin-Cabo de Peñas Kiwi Atlántico y la salida de sus corredores. Un limbo que llegaba con la temporada comenzada y muy pocas opciones de conseguir equipo. Sobre ello, Martínez nos ha explicado en COPE que "a veces cuesta entrenar, porque es duro y lo planteas porque vas a competir. Se ha ido atrasando pero al final yo creo que estoy muy acostumbrado a sufrir y no quería perder el año ni todo el trabajo hecho en invierno".

Un parón que en otros casos podría llevar a plantearse la retirada, sobre todo a su edad (39 años), pero el de Benlloc se mostró firme: "Por suerte, compagino el trabajo de profesor y deportista de élite. Esa preocupación es menor que en el resto, seguramente otro en mi lugar estaría más preocupado. El orgullo, la honra, el hecho de poder decir que correr en profesional a mi edad que ya queda poco tiempo y se quiere aprovechar al máximo y no dejarlo perder. Lo llevo bien dentro de la difícil situación. También me ha ayudado a evadirme. Tenía alguna posibilidad de haber entrado en otro equipo en Portugal, pero al final lo que más me ha compensado a nivel de calendario y de compaginar es entrar en Sidi Ali".

Després de molt de temps d'espera, d'incertesa.. .ha arribat un raig d'esperança! En 2 setmanes estarem de nou en el pilot professional en la @vueltasturias amb els colors del @sidialiunlockteam !! Moltes gràcies a tots els que sempre haveu estat ahí!! Anem a per esta no va etapa pic.twitter.com/iYwtG1eIZE — Víctor Martínez (@victorpunxona) April 12, 2024





Próximas pruebas

Y ahora, con este nuevo equipo, afronta un calendario con una primera parada: una Vuelta a Asturias donde el año pasado logró imponerse en las metas volantes. En este 2024 lo afronta "con la dificultad que es la primera competición, pero de forma estoy bien y se intentará. Espero que en alguna fuga me pueda colar".

Después de ello, un calendario completo donde destaca Martínez que "tras Asturias tenemos en Portugal la de Serra Estrela. También correremos en julio en Terres de l'Ebre, Getxo y Ordizia. La idea es ir haciendo esas carreras y el objetivo final es disputar la Volta a Portugal. Antes estaré en Campeonato de España y algunas pruebas en septiembre en China. El calendario será más que completo, cerca de casa y contra corredores de nivel".

Y, dado que ahora forma parte de un equipo africano, ¿se plantea correr en este continente? Pues el de Benlloc destaca que "a final de mayo está el Tour de Marruecos y no sé si tocará estar, pero prefiero el calendario europeo".