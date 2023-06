"Sin ayudas institucionales" a los afectados un año después del incendio de Bejís

Sin ayudas casi un año después, así están los afectados por el incendio forestal que arrasó el verano pasado, a mitad de agosto, el Alto Palancia y que se originó en Bejís. Diez meses han pasado y denuncian en COPE la situación a la que se están viendo abocados y es que incluso de extenderse en el tiempo la falta de ayudas provocaría que agricultores o cooperativas tengan que abandonar sus labores. Casi 20 mil hectáreas devastadas y de espacios medio ambientales y agrícolas afectados.

Tras ello, muchas promesas, que en algunos casos se están quedando en ello. Así lo ha denunciado por ejemplo la Cooperativa de Bejís, que ha visto reducida su producción al perder gran parte de los olivos y que critican no haber recibido ningún aporte económico de las instituciones.

Lo indica en COPE María José Iborra quien lamenta que "no hay ayudas por parte de las instituciones" y explica que "las ayudas no han llegado. 10 meses después del incendio no han llegado".

Ante ello, han iniciado una campaña de crowfunding con la intención de recabar un primer aporte económico para plantar nuevos olivos y recuperar algunos de los dañados. Unos trabajos eso sí, llevados a cabo gracias a aportaciones anónimas y solidarias de la ciudadanía.

Alerta que "para que la Cooperativa siga abierta nos tienen que ayudar de alguna forma. Lo que no han pensando los políticos es que el olivo tarda de 5 a 7 años en dar un fruto".