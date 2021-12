Sergi Escobar: "Ya nos van poniendo en las quinielas para estar en el play off"

El entrenador del CD Castellón, Sergi Escobar, ve que el del Andorra “es un partido de play off con dos equipos aspirantes” a estar la próxima temporada en Segunda división.

Los albinegros llegan en una buena dinámica pero también con una carga de partidos que lleva a que dispute tres en seis días y cuatro en nueve, aunque “veo con buena chispa al equipo y muy preparado para competir”.

En cuanto al rival, “el proyecto del Andorra es para estar en Primera división. Partido que se podría ver perfectamente en una eliminatoria de play off”. Escobar señala que “nos va a exigir mucho. Es un equipo totalmente de posesión”, por lo que reconoce que “no vamos a ser ganadores de la posesión en muchas fases y vamos a tener que hacer un esfuerzo”.

Por tanto, “será un partido muy sufrido ante un rival que también viene en racha, pero ellos también deben estar preocupados porque el equipo que más está en racha somos nosotros”.

Escobar no piensa en el partido del miércoles de Copa del Rey, aunque no se olvida de ella. “Nuestra prioridad es la Liga, aunque no hay que dejar de lado la Copa” y tiene previsto recuperar a sus futbolistas habituales para el partido ante el Andorra, aunque cuenta con la duda por molestias físicas de Mario Barco.

El técnico del Castellón señala además que, tras el descenso y el inicio de temporada, nadie confiaba en las posibilidades del equipo, algo que han logrado revertir. “Ya nos van poniendo en las quinielas para estar en el play off y al principio de liga no entrábamos en las quinielas” y concluye con un mensaje a la afición: "Pedimos la ayuda de Castalia desde el minuto 1 para que nos ayude en los momentos difíciles".