Segorbe-Castellón se suma a la jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania

Al final de la audiencia general del último miércoles de febrero, el Papa Francisco hizo un llamamiento a unirse a una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania el primer día de Cuaresma, y exhortó a todas las partes implicadas en la crisis a que «hagan un examen de conciencia ante Dios» y se «abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional.

La diócesis de Segorbe-Castellón se suma a esta jornada que tendrá lugar el Miércoles de Ceniza, tal y como traslada el obispo, monseñor Casimiro López Llorente:

"Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas, para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional.

Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, una Jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra”.

Por desgracia, está mañana a la 4:00 de la mañana, hora local, según las noticias ha comenzado un ataque masivo de Rusia a Ucrania. Por ello os pido a todos los diocesanos, que, acogiendo el llamamiento del papa Francisco, elevemos a Dios oraciones por la paz en aquella parte de Europa y en todo el mundo, y nos unamos a la Jornada de ayuno por la paz el próximo miércoles de ceniza, día dos de marzo.

Tengamos presentes en nuestra oración de un modo especial a la comunidad ucraniana en nuestra Diócesis, a tantos marinos ucranianos, que conocemos en Stella Maris, y sus familias, así como a nuestros misioneros en Ucrania.

Muchas gracias, ¡Que Dios os lo pague!"