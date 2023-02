Salomé Pradas acompañará a Begoña Carrasco en la candidatura del PP para la alcaldía de Castellón

La presidenta del Partido Popular de la ciudad de Castellón y candidata a la Alcaldía, Begoña Carrasco, ha anunciado hoy que incorpora a su equipo a la senadora por Castellón, Salomé Pradas, que irá de número dos en la candidatura a las elecciones municipales, “para darle a Castellón el cambio que necesita y se merece”. “Sumamos para ganar, ganar para gobernar y mejorar la vida de los castellonenses que tanta falta hace”, ha señalado.

“No hay alternativa. O Sanchismo, con la alcaldesa Amparo Marco que forma parte de la ejecutiva de Pedro Sánchez, o el Partido Popular que está armando el mejor equipo para tener el mejor proyecto de ciudad y gobernar para todos. Salomé Pradas siempre ha estado ahí, nunca se fue, siempre trabajando por y para Castellón y ahora volcada de lleno en la ciudad”, insiste.

“El 28 de mayo es la primera vuelta de las elecciones generales y el Partido Popular está preparado para teñir España de azul. Todos los cargos del partido están a disposición de ganar en las capitales y Salomé se incorpora al equipo para sumar, sumar para ganar igual que Alberto Fabra en la lista autonómica”, ha manifestado Carrasco.

Begoña Carrasco destaca de Salomé Pradas su perfil profesional liberal, moderado y de centro, además de tener grandes vinculaciones con el tejido social y de las tradiciones castellonense. “Los castellonenses quieren ver solucionados sus problemas que llevan desatendidos durante demasiado tiempo por un gobierno que no pisa la calle, que no les escucha, que solo está volcado en dividir a los castellonenses e imponer su ideología. En el Partido Popular queremos gobernar para todos, por eso estamos recogiendo propuestas y que Castellón sea como los castellonenses la sienten.

Por su parte, Salomé Pradas ha agradecido a Begoña Carrasco la incorporación a su equipo. “Gracias por quererme una vez más a tu lado, empecé contigo en política, y sigo a tu lado. Creo firmemente en tu forma de hacer política, cercana, con corazón y sobre todo, con sentido común”, ha señalado.

“Quiero a la mejor alcaldesa para mi ciudad y estoy convencida de que Begoña Carrasco lo va a ser, por eso estoy aquí, a su lado. Es un auténtico honor formar parte de la candidatura municipal del PP, porque siempre he estado, estoy y estaré a disposición de trabajar por mi ciudad. Una ciudad a la que amo, en la que nací, estudié, labré mi profesión y en la que está mi familia. Una ciudad de la que nunca me he despegado, porque la siento como una parte importante de mí”, añade.

“Poder formar parte de la candidatura municipal es algo me hace enorme ilusión para devolver a los castellonenses un Ayuntamiento que trabaje por y para todos, desde la libertad, para dotar a Castellón de prosperidad”, concluye Salomé Pradas.





Trayectoria

Salomé Pradas es abogada de profesión con 15 años de experiencia. Formó parte de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, como vocal y Secretaria. Además es profesora asociada en el departamento de derecho privado en la UJI (actualmente en excedencia).

En su trayectoria política destaca el cargo de Directora General de Medio Natural de la Generalitat Valenciana (2014-2015). Fue concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón (2015-2019) y formó parte de la Comisión de Derechos y servicios, Mesa de la vivienda, Mesa de negociación, y del Patronato de turismo.





CARGOS PÚBLICOS ACTUALES:

Actualmente y desde diciembre de 2015 es Senadora por Castellón y ha formado parte de las Comisiones de Medioambiente y Cambio Climático, Empleo y Seguridad Social, Transportes (vicepresidenta), Suplicatorios (viceportavoz). Actualmente forma parte de la Comisión General de CCAA, Justicia y Constitucional (portavoz). Cargo que compatibilizó con el de Secretaria general y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular durante tres años (2019-2022). Coordinadora del Área Social del Grupo Parlamentario Popular durante un año (2018-2019). Y actualmente es portavoz de la comisión Constitucional.





CARGOS POLÍTICO-ORGÁNICOS ACTUALES:

Es Vicesecretaria de relaciones institucionales del Comité Ejecutivo y Junta Directiva Local del PP de Castellón ciudad. También es Portavoz y coordinadora parlamentaria del PP de la provincia de Castellón y Vicesecretaria de Infraestructuras, emprendimiento y empleo y miembro del comité de dirección del Partido Popular de la Comunitat Valenciana. También destacan sus cargos como vocal del Comité nacional de derechos y garantías y vocal nata de la Junta directiva nacional del Partido Popular