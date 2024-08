El Rototom Sunsplash cierra su vigésimo novena edición con buenas sensaciones

A ritmo, novedoso, de la música al estilo de New Orleans de la brass band de reggae y ska Zebrass Marching Band, el público del Rototom Sunsplash enfilará esta tarde el último pasacalle que, desde hace seis días, da la bienvenida al inicio de los conciertos.

El festival internacional reggae despide hoy en Benicàssim su edición número 29, la de ‘The Power of Utopia’ tras albergar en sus seis jornadas de celebración más de 150 conciertos en sus siete escenarios y múltiples, y diversas, actividades culturales y científicas en su decena de espacios extramusicales para todo tipo de público.

????Lleno total en la penúltima sesión del #forosocial del Rototom, que también ha contado con la presencia de la Ministra de Educación, @Pilar_Alegria, y la catedrática @ACortinaPantion, entre otras autoridades y voces expertas pic.twitter.com/5ime64mWKM — Rototom Sunsplash es (@sunsplash_es) August 20, 2024





En lo puramente musical, la última velada del Rototom Sunsplash 2024 vuelve a llenarse de nombres propios. Artistas que brillan en su espacio, y su género, y que proyectarán todo este talento musical ante el público internacional del festival reggae. Contará también con una notable representación de la escena estatal, liderada por Green Valley y Los Chikos del Maíz, que toman el relevo al multitudinario concierto, anoche, de la banda malagueña Chambao, que hizo vibrar a un Main Stage con otros shows de altura como el ofrecido por los jamaicanos The Wailers.

Así, y volviendo al cartel de este miércoles, sobre el Main Stage irrumpirá esta madrugada el rey del dancehall, Beenie Man, que dará en Benicàssim su único concierto en España.

El de Beenie Man se vincula a otro de los nombres propios que brillarán en la noche de despedida del Rototom Sunsplash 2024: el del cantante, instrumentista y productor nigeriano Flavour, que en su álbum 'Flavour Of Africa' suma entre sus invitados a la estrella dancehall jamaicana.

Con 5 millones de seguidores en Instagram y más de 3 millones en YouTube, Flavour exhibirá el impacto mundial del afrobeats en un show con banda y bailarinas.

Precisamente la clausura, esta tarde, de la agenda de Reggae University sonará, y mucho, a afrobeats de la mano del mismo Flavour, del podcaster Shopsydoo (desde Jamkunda Stage) y del director de cine anglo nigeriano Ayo Shonaiya. Juntos explorarán la proyección internacional del afrobeats y su conexión con el dancehall jamaicano en ‘Game changer: a look at contemporary afrobeats’. Antes y después de la sesión se proyectarán dos episodios del documental ‘Afrobeats: the backstory’, que cerrará toda una tarde dedicada a este género.

Por su parte, y volviendo a los escenarios, amplía el elenco artístico del Main Stage la banda jamaicana Twinkle Brothers, exponente del roots reggae. Formada en Falmouth en 1962, y con más de seis décadas de carrera a sus espaldas, es una de las bandas icónicas de la época dorada del reggae, en los 70. Los himnos de los hermanos Ashton, Ralston y Norman Grant han sobrepasado generaciones y llevado, cual embajadores, el reggae hasta países a los que no había llegado todavía la música jamaicana, como los de Europa del Este.

Completan el cartel del Main Stage los catalanes Green Valley. La banda, impulsada por Ander Valverde en 2004, celebra su 20 aniversario sobre los escenarios. Su show especial en Rototom Sunsplash será un viaje por toda su carrera, desde el origen de 'En Tu Manos' al gran éxito de su último álbum 'Bajo La Piel', uno de los discos más destacados de la historia del reggae en España.

La escena estatal también saltará al vecino Lion Stage con el hip hop valenciano de Los Chikos Del Maíz, una banda convertida en voz de denuncia de la situación política y social local y global a través de sus animadas letras llenas de sarcasmo y frecuentes referencias literarias, cinematográficas, políticas y culturales populares utilizadas. Su último álbum 'Yes Future' fue lanzado en 2022. Llegan a Rototom inmersos en su gira de despedida: ‘La tregua indefinida’.

Los Chikos del Maíz ofrecerán también este miércoles, antes de su paso por Lion Stage, un concierto ante la población reclusa en el centro penitenciario Castellón II en Albocàsser.

Lion Stage recibe también hoy a Naomi Cowan, referente de la escena jamaicana más actual. Su estilo refinado y emocionante influyó a la hora de ser elegida para interpretar a Marcia Griffiths en el biopic dedicado a Bob Marley y lanzado este mismo 2024, 'Bob Marley: One Love’.

La brasileña Bia Ferreira se une al cartel de Lion Stage. Ella misma ha definido su estilo como 'Musica De Mulher Preta' (música de la mujer negra), desde el que esculpe sus temas feministas y contra el racismo y la homofobia.

El broche de oro para este escenario llegará con el dub del dúo francés OBF y los británicos Iration Steppas en un show para escenario con única fecha en España. Este 2024 se ha lanzado 'Tiempo de Apocalipsis' en el que las dos formaciones colaboran. La atmósfera de este trabajo será la banda sonora de este show en vivo para Rototom.

Por su parte, y cerrando cartel, Jamkunda Stage acogerá una edición especial de AfroBrunch con Dj Enny, Dj PapperCuts, Dj Kgs, Dj Javs y Dj AfriK, e invitados especiales como Alu, joven promesa del afrobeats en España.

Walshy Fire, que ha construido su fama como parte del colectivo Mayor Lazer y del sound system jamaicano Black Chiney, llega a la DanceHall en esta jornada de cierre. El productor Kibir La Amlak hará lo propio en Dub Academy.





Despedida de la intensa agenda extramusical

‘Siglo 21: ¿valor o precio? La utopía de una sola humanidad’. Un sugerente título para la última sesión del Foro Social 2024, que pondrá el foco este miércoles (Teatre Municipal de Benicàssim, 17.30 horas, acceso gratuito), en otra emergencia que recorre el mundo, la migratoria. La mesa contará con las voces de Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política, directora de la Fundación ETNOR para la Ética de los Negocios y las Organizaciones y doctora honoris causa por diferentes universidades nacionales e internacionales, y con el catedrático de Bioquímica y exdirector general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, que intervendrá por videoconferencia.

La jornada de clausura del nuevo espacio Discovery Lab compartirá un nuevo taller sobre autoconstrucción de cargador solar y la charla ‘La frontera del espacio y el tiempo fotografiada con el Event Horizon Telescope (EHT), con el astrónomo Iván Martí-Vidal, que hablará de los agujeros negros, esos “lugares fascinantes, donde el tiempo y el espacio se comportan de forma extraordinaria”, y compartirá, para su debate, las imágenes de agujeros negros obtenidas con el Telescopio de Horizonte de Sucesos (EHT) “con el objetivo de ver lo que podemos aprender de ellas”.

Ataya, el rincón para la reflexión colectiva de la africana Jamkunda, desplegará ‘La autorrealización comunitaria: Hahatay, una utopía activa’, con el fundador de la organización Hahatay Sonrisas de Gandiol y empresario social Mamadou Dia.

El cierre de la agenda de Pachamama la pondrá ‘Cosecha Global: Recolectando la Esencia del Rototom’, una dinámica a cargo del colectivo EspiraLab para indagar en propuestas e ideas de mejora respecto a esta edición del festival y para analizar cómo, desde la colectividad y los movimientos comunitarios, se puede trabajar en la transformación global.