Roberto Bautista abandona Wimbledon por Covid-19

Malas noticias para el tenis provincial, después que Roberto Bautista haya informado que abandona Wimbledon tras haber dado positivo por coronavirus, en las horas previas al que tenía que ser su partido de segunda ronda ante el colombiano Galán.

Bautista ha apuntado por redes sociales que "ayer empecé a no encontrarme muy bien y, tras hacerme el pertinente test, he dado positivo en Covid-19. Estaban siendo días buenos tras la lesión y, afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión".

De esta manera, el de Benlloc se despide de un torneo que siempre le ha dejado buenas sensaciones, como muestran las semifinales logradas, y tras los buenos resultados alcanzados la pasada semana en Mallorca, donde se quedó a las puertas del triunfo.