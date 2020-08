Reestructuración Gobierno de Castellón: López portavoz y edil de Urbanismo y cambios en Fiestas y Seguridad

La alcaldesa de Castellón de la Plana, Amparo Marco, ha informado este mediodía de la reestructuración obligada del Gobierno municipal, que considera "es una remodelación profunda" y propiciada por el nombramiento como presidente de la Autoridad Portuaria de Rafa Simó, que en las próximas semanas dejará sus funciones municipales.

La propia máxima autoridad llevará la agenda 2030; José Luis López asume la portavocía del equipo de Gobierno y Urbanismo. Además, dos áreas con gran polémica en los últimos años como son Fiestas, que llevaba hace menos de un año a la desaparición de la Junta de Fiestas, la pierde Pilar Escuder y la llevará Omar Braina que también pierde Seguridad que recae en David Donate.

Marco descarta que las polémicas de Fiestas y Seguridad hayan condicionada su decisión. "Lo que he tratado es que todos los concejales tengan áreas de gestión externa y de gestión interna; que prácticamente todos los concejales tengan el mismo peso, que no hayan marías y hayan otros concejales sobrecargados". Es si, "intentar no pacificar nada, porque no se trata de pacificar", ha señalado.

Una reestructuración de Gobierno que solo afecta a los representantes del Partido Socialista. Por tanto, continúan en las mismas delegaciones los concejales de Compromís y de Podem.

Las áreas de trabajo de las concejalías socialistas quedan:

David Donate: Seguridad Pública y Emergencias; Hacienda y Comercio y Consumo.

Pilar Escuder: Turismo; Infraestructura Verde; patrimonio y Ermitas.

Patricia Puerta: Mantiene la única de empleo debido a su dedicación como vicepresidenta de la Diputación.

José Luis López: Urbanismo; Obras y Proyectos Urbanos; Contratación y Equipamiento y Servicios. Además también será el nuevo portavoz del Gobierno municipal.

Mari Carmen Ribera: Bienestar Social; Dependencia e Infancia y Cooperación.

Omar Braina: Deportes y Fiestas.

Isabel Granero: Gente Mayor; Salud Pública y Cementerios.

Jorge Ribes: Movilidad; uso del espacio público y actividades y Juventud.

Mónica Barabas: Recursos Humanos; Administración Electrónica e Innovación Digital.

Además, también se producen otros cambios orgánicos: David Donate será el portavoz del grupo municipal socialista; Mari Carmen Ribera será la teniente de alcalde del Grao de Castellón y asumirá la presidencia del paraje de las Islas Columbretes e Isabel Granero se convertirá en teniente de alcalde del Distrito Sur.