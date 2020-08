Rafa Simó sobre los objetivos del puerto: “Los accesos ferroviarios son prioritarios”

Rafa Simó, hasta ahora portavoz del Ajuntament de Castelló, será nombrado en las próximas semanas como nuevo presidente de la actividad portuaria de Castellón. Por ello, ha atendido a COPE para explicar cómo afronta este nuevo cargo y qué medidas llevará a cabo.

El presidente ha analizado las necesidades requeridas, destacando una por encima del resto: “Los accesos ferroviarios son lo más prioritario. Son esenciales para hacer un puerto más competitivo”. Asimismo, ha recalcado la intención de “trabajar para que las diferentes compañías quieran hacer escala en el puerto con facilidades para la carga y descarga”.

Por otra parte, el exportavoz ha expresado su deseo de “consolidarse en el top 10 de puertos del estado” y apuesta por trabajar en diferentes ámbitos para lograrlo: “Hay que tener un papel fundamental en el motor económico de la mano del tejido empresarial, pero sin olvidar ni el medio ambiente ni la relación con los vecinos. A veces tienen necesidades como temas de educación o el sector pesquero, que no debemos abandonar”.

A pesar de los objetivos planteados, Simó ha asegurado que seguirá la línea tomada por Francisco Toledo, que ocupaba el cargo anteriormente. “Lo que funciona bien no se debe tocar. Hay muchas cosas a las que daremos continuidad porque ha hecho un trabajo extraordinario”, ha apuntado. En este sentido, ha manifestado la intención de dejarse aconsejar por Toledo, con el que ya ha mantenido conversaciones: “Creo que me ayudará mucho en este aterrizaje. Esta semana me sentaré para hablar con él”.

En cuanto a la decisión tomada por Ximo Puig de concederle el cargo, el presidente opina que su compromiso por la zona ha sido decisivo: “Es la primera vez que alguien del Grao ocupa el puesto, creo que esto ha sido relevante porque tengo mucha sensibilidad por este lugar y también por la ciudad”.

Respecto a su futuro en el ayuntamiento, Simó ha asegurado que debe centrarse únicamente en este proyecto: “Son cargos incompatibles, me da lástima porque he puesto el corazón y el alma para trabajar durante estos años”. No obstante, se ha mostrado motivado por comenzar el nuevo reto: “Lo asumo con mucha ilusión y humildad, espero que podamos maquillar el 2020 con buenas noticias”.