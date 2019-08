Primer ciclo de conciertos "Castellón con la Ciencia"

La asociación Conquistando Escalones pone en marcha a partir del 24 de octubre un proyecto “ambicioso y solidario”, según ha calificado el presidente de la entidad, Abrahán Guirao. Se trata del ‘1er ciclo de conciertos: Castellón con la ciencia’ que persigue un doble objetivo: recaudar fondos para investigar la Distrofia de Cinturas que padecen sus miembros y, a su vez, “traer una oferta musical variada a Castellón, con artistas de renombre y seguimiento de todo tipo de estilos”.

Este ciclo se enmarca dentro de las iniciativas que lleva a cabo la asociación con el fin de recaudar fondos que financien las investigaciones para encontrar cura a la enfermedad muscular genética y degenerativa Distrofia Muscular de Cinturas 1F, que sufren los miembros de Conquistando Escalones. Por este motivo, “buscamos patrocinadores que nos quieran ayudar a cubrir los gastos derivados para que la mayor cantidad posible de la recaudado se dedique a la investigación. Sin olvidar que su marca se promocionará en redes sociales, cartelería, medios de comunicación y, por supuesto el mismo día del concierto”, afirma el presidente quien añade que “quien esté interesado nos puede contactar vía mail conquistandoescalones@gmail.com o llamando al 605 263 064”.

Así, una de las citas más importantes tendrá lugar el 26 de octubre en la Sala La Burbuja de Castellón ya que Delafé presentará su nuevo trabajo de forma exclusiva en la provincia. Aunque el 24 de octubre, el encargado de dar el pistoletazo de salida a este ciclo en la Sala Because será Toni de L’Hostal “quien muy amablamente pensó en nosotros para la presentación de su nuevo disco”, explica Guirao. Noviembre es el mes más fuerte con tres citas como son Combocalada y Jamaleonics, el día 9 en la sala Burbuja; el viernes 15 de noviembre en la sala Because actuará el cantoautor Guille Dinnbier junto con un artista invitado por concretar y el 24 de noviembre cerrará el ciclo Cheeto’s Magazine en la sala Because en compañía de los castellonenses Gran Músico y Mejor Persona.

“Nosotros debemos reunir 200.000€ cada año para financiar las líneas de investigación que buscan cura para nuestra enfermedad. Por tanto, no nos podemos permitir el lujo de dejar de organizar eventos, actividades o diferentes iniciativas que recauden fondos pero, que además, sirvan para promocionar la cultura”, recuerda el presidente de Conquistando.

A finales de septiembre, una vez acabe la primera fase de búsqueda de patrocinios, se darán a conocer los horarios y forma de adquirir las entradas para todos los conciertos.

¿Qué es Conquistando Escalones?

La Asociación Conquistando Escalones la forma una familia que padece, desde hace más de 8 generaciones, una mutación genética única en el mundo les hace enfermar pero a su vez, científicos han probado que los convierte en inmunes al VIH. En la actualidad, varios grupos de investigación buscan una cura para ellos que puede además salvar a millones. Por ello, Conquistando Escalones debe conseguir 200.000€ cada año para poder hacer frente al pago de estas investigaciones. La manera de conseguir estos fondos es con la celebración de eventos, campañas y otro tipo de iniciativas.