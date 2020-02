Polémica en Castellón por devolver al mar toda la suciedad que el temporal sacó

En Castellón de la Plana surgen críticas hacia la labor del ayuntamiento después de que una máquina excavadora haya sido sorprendida devolviendo al mar todo aquello que el temporal sacó, plásticos incluidos.

Así lo muestran unas imágenes hechas públicas por el diario El Mundo Castellón Al Día.

Por ello, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castellón, Alejandro Marín-Buck, ha denunciado “el sistema de limpieza que el gobierno del Fadrell está permitiendo en nuestras playas tras el paso de la borrasca Gloria porque la diligencia y eficacia no están reñidas con lo correcto”.

El portavoz de Cs ha criticado “la forma con que se está limpiando nuestro litoral ya que no se está haciendo una selección de los residuos orgánicos de los inorgánicos y las máquinas escavadoras devuelven a palazos toda la basura al mar, sin discriminación alguna”. Asimismo, Marín-Buck ha explicado que “esto no es una solución, sino una tirita mal puesta porque no se ajusta a la normativa europea como quieren vender desde la concejalía de Transición Ecológica del Fadrell”. “La eficiencia tiene que ser compatible con lo acertado”, ha aclarado.

Marín-Buck ha recordado que “en Cs ya rogamos al Fadrell en la comisión del lunes pasado, diligencia en las tareas de limpieza para que nuestras playas estuvieran a punto en Pascua pero estos trabajos no se pueden realizar a cualquier precio”.

El portavoz de Cs ha explicado que “la normativa europea habla claramente de limitar la maquinaria pesada, utilizar maquinaria con pinzas para reducir el impacto durante la limpieza y cribar el material, nada de devolver a palazos la suciedad al mar como estamos viendo en Castellón”. Por tanto, desde Cs “exigiremos al gobierno la supervisión de los trabajos y explicaciones”, ha concluido el responsable de Cs.