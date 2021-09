Peñíscola lamenta que ha superado el verano sin que Sanitat reforzara sus servicios sanitarios

Finalizando la temporada estival y haciendo balance de los distintos servicios, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha constatado "lo que ya vinimos alertando antes del verano y hemos podido comprobar en los últimos meses ante la creciente llegada de turistas y visitantes: la Conselleria no ha reforzado suficientemente los recursos necesarios para atender las necesidades derivadas de la multiplicación de la población en municipios como el nuestro" ha criticado.

El Ayuntamiento en pleno elevó en plena pandemia al Consell la petición de reforzar la atención primaria, "veíamos que el personal sanitario estaba saturado, agotado y que llegaría el verano sin el refuerzo suficiente para absorver la demanda total generada por la llegada de cientos de miles de turistas" ha ampliado el propio edil.

"En una situación tan difícil como la pandemia, lejos de reforzar los servicios sanitarios en los destinos turísticos que recibimos cientos de miles de visitantes, la Generalitat no ha cumplido; no sólo no ha valorado la importante necesidad que tenemos de contar con una base de ambulancia, sino que ha dejado cerrados los consultorios auxiliares y ha mandado menos refuerzos médicos que ningún año antes".

Así el munícipe ha explicado que Peñíscola, hasta 2019, ha contado con el centro de salud y dos consultorios ubicados en la extensión turística de la localidad. El pasado año, los consultorios permanecieron ya cerrados, al igual que este, "Conselleria argumentó que los espacios no garantizaban el mantenimiento de la distancia, así que se destinaron esos equipos de refuerzo habitualmente desplazados a los consultorios, al centro de salud", en cambio, este año, "esos refuerzos no han llegado, no sólo no se han abierto los consultorios, sino que los médicos que iban destinados a ellos tampoco han llegado a Peñíscola para reforzar el personal del centro de salud".

En este sentido Martínez, ha destacado la extraordinaria tarea de los facultativos, enfermeras y personal de administración del centro de salud de Peñíscola que, "con menos recursos que nunca, han afrontado la pandemia y la vacunación de forma ejemplar".

Año y medio para valorar si Peñíscola es turístico

En febrero del pasado año, Sanitat requirió al Ayuntamiento una justificación de su condición de destino turístico para poder valorar el crecimiento real de población en la temporada de verano y evaluar la posibilidad de ubicar una base de ambulancia en la población, tras años de insistencia por parte del consistorio.

Ese mismo mes, el Ayuntamiento remitió datos sobre consumo de agua, capacidad hotelera, generación de residuos y otros indicadores que atestiguasen el crecimiento poblacional en la localidad, durante varios meses al año, así como la existencia de una población de hecho a lo largo de los doce meses, muy superior a la población empadronada.

"Coincidiendo con la explosión de la pandemia, el estudio se ha demorado y consideramos que no puede esperar más, este verano el Ayuntamiento hemos seguido costeando un transporte sanitario propio y municipal para dar cobertura a las necesidades que tenemos y que Generalitat no cubre" ha explicado, reclamando que se retome el tema cuanto antes por parte de las autoridades sanitarias.