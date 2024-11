Oropesa del Mar denuncia "una mafia" alrededor de la okupación ilegal

La okupación es un problema más que real, diga lo que diga el Gobierno, y que atemoriza a miles de propietarios. Uno de los municipios afectados en la provincia de Castellón es Oropesa del Mar, donde se okupa ilegalmente viviendas que no están habitadas y, esto, afecta a numerosas propiedades que están a punto de finalizar su construcción o que son segunda residencia.

Especialmente a estas o a otras que son propiedad del Sareb. Y esto acarrea problemas para el propietario y para los vecinos.

Según reconoce a COPE la alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, "hay una mafia alrededor de la okupación. Ya no es una familia que no tiene medios y no sabe dónde ir... hay personas encargadas de cobrar el alquiler o cuando vas a okupar una vivienda paga la gente por poder entrar. Gestionan propiedades que no son suyas".

Prevención

Precisamente en Oropesa del Mar, hace unos días un propietario denunció que había tres personas tratando de okupar su casa y la Policía Local y la Guardia Civil llegaron a tiempo para frenarlo y detener a los okupas.

La alcaldesa explica a COPE que una simple alarma puede ser suficiente para desalojar a los okupas ya que no puedan ser sacados de forma inmediata el curso legal a través de los juzgados que hay que seguir se alarga durante muchos meses.

"Cuando hay una okupación, si llega la autoridad después, los okupas dicen que lleva ya tiempo y no los puedes sacar porque es la palabra de uno contra otro y tienes que seguir el procedimiento legal para hacerlo bien". Ante ello, recalca que "cuando hay una alarma, suena y es una prueba de que están invadiendo y haciendo allanamiento de morada".

Cambios legales

"Estoy muy en contra de la legislación que tenemos", explica la alcaldesa de Oropesa del Mar. "No hay manera para los propietarios de defender su propiedad privada y es un tema para revisar".

El consistorio de Oropesa del Mar al contar con numerosas viviendas vacacionales, de segunda residencia, ha intensificado las labores de vigilancia por parte de la Policía Local pero es imposible estar en todos los lugares al mismo tiempo, "el término municipal es muy grande".