Onda y Reciplasa dialogan por la compra del terreno contiguo al vertedero

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y el presidente de Reciplasa, Ignaci Garcia, han mantenido una reunión en el Ayuntamiento de la localidad ondense para tratar de solucionar el problema con los terrenos municipales, contiguos a la planta de reciclaje, que llevan colmatados de basura desde 2014 y que la empresa pública aún no ha adquirido pero se encarga del mantenimiento. Garcia explica que “estamos muy satisfechos con este primer contacto que se ha llevado a cabo después de cuatro intentos y que pensamos que puede servir para encarar el camino a una solución en un breve espacio de tiempo”.

En la reunión también han participado los vicepresidentes de Reciplasa, Salvador Aguilella y Merche Galí, además del director técnico, Fernando Albarrán y Ballester y Garcia han dado un paso adelante para acercar posturas y llegar a un acuerdo de compraventa, ya que entre los cometidos de Reciplasa se encuentra no solo el tratamiento de los residuos a su llegada a la planta si no la custodia de estos durante el tiempo posterior a este tratamiento para que no afecten al medio ambiente” explica el presidente de Reciplasa que añade que “nuestra intención siempre ha sido adquirir estos terrenos y hacerlo por un precio justo para la localidad de Onda y para la empresa pública”.

Por último, Ignasi Garcia ha valorado también de forma positiva que la alcaldesa de Onda vea con buenos ojos las mejoras que se van a llevar a cabo en la planta de tratamiento de residuos que hay en la localidad en la que se “van a invertir alrededor de 40 millones de euros para adaptarla a los estándares europeos de sostenibilidad y acercarla al modelo de tratamiento más moderno y eficaz, que evitará que llegue tantos residuos rechazados al vertedero y reducirá los costes económicos y ecológicos del tratamiento de basura de la zona centro de la provincia de Castelló”.