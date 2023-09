Onda ofrece talleres de improvisación teatral

La Casa de la Cultura de Onda acogerá, un año más, la Escuela Municipal de Teatro y los talleres de improvisación teatral en una apuesta del consistorio por promover las artes escénicas y ofrecer oportunidades de aprendizaje y crecimiento artístico. El Ayuntamiento ha lanzado las inscripciones para una nueva edición con descuentos de más del 50 % para empadronados.

Al respecto, el concejal de Cultura y Juventud, Daniel Álvaro, ha declarado: “Seguimos trabajando en ofrecer estas oportunidades formativas a los ondenses y fomentar la pasión por el teatro en Onda, porque la cultura y las artes escénicas desempeñan un papel fundamental en nuestro municipio".

Cabe destacar que la Escuela Municipal de Teatro, dispondrá de cuatro grupos que empezarán las sesiones en noviembre de 2023 y finalizarán en mayo de 2024. El curso de jóvenes de 9 a 16 años iniciará el próximo 8 de noviembre y se impartirá los miércoles de 17.30 a 19h por 34,20 euros para empadronados y 76 euros para no empadronados.

Los otros tres grupos se corresponden con los tres niveles de experiencia de la Escuela para mayores de 16 años. Los alumnos de primer año cursarán los lunes de 18.00h. a 19.30h, por 35,10 euros para empadronados y 78 euros para no empadronados. El segundo nivel tendrá las clases los martes y jueves de 19.30h. a 21.30h y contará con un precio para empadronados de 97,20 euros y para no empadronados de 216 euros. Por último, el tercer curso se impartirá los lunes y los miércoles de 19.30h. a 21.30h y tendrá un precio de 91,80 euros para empadronados y de 204 euros para no empadronados.