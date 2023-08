El mejor libro político del año es el de la castellonense Carolina San Miguel

Carolina San Miguel solo tiene palabras de agradecimiento a quienes le han acompañado durante estos dos años de ensueño. “Doy las gracias a todos los que han creído en mí, a mi marido, mis padres, amigos, familia y sobre todo a todos los que me han puesto piedras en el camino, me han complicado las cosas, me han puesto trabas y zancadillas, porque sin estos últimos no sería quien soy hoy”. La autora del libro premiado ha añadido que “si todo hubiera sido un camino de rosas jamás hubiera escrito este libro, no hubiera arriesgado, ni hubiera querido probar a escribir mi primer libro con el que he querido aportar mi granito de arena a la política y sus políticos, así que gracias a todos” ha finalizado Carolina.

La autora autopublicó su libro en Amazon en febrero del pasado año y está disponible en formato libro y en digital en dicha plataforma. Tras la nominación, la autora comentó que este libro surgió de la experiencia de diez años en la política local gestionando varias concejalías en diferentes etapas tanto en el gobierno como en la oposición de Benicàssim, política que abandonó en el año 2015 dedicándose desde ese momento a seguir emprendiendo y asesorar y formar a políticos y candidatos.

Los Napolitan Victory Awards, conocidos como los premios más prestigiosos y codiciados en la comunicación política, reconocen la excelencia en diversas categorías, incluyendo campañas políticas, proyectos innovadores y líderes destacados en el ámbito político. La participación y ser galardonada en estos premios representa una distinción importante y una validación del impacto y la relevancia del trabajo realizado.