Marcelino: “Nunca he mirado hacia abajo”

El Villarreal recibe el domingo en La Cerámica al Granada con la intención de seguir ganando tras la victoria en la última jornada ante la Real Sociedad. Los amarillos tienen el reto de vencer en su estadio puesto que solo han ganado 3 partidos de Liga. “Somos un equipo que está pasando dificultades en su campo, no debiera ser así, y no tiene una explicación lógica, pero los hechos así lo demuestran. Tenemos que tener máximo respeto por el Granada porque el partido no va a ser sencillo”, explicaba el entrenador amarillo.

Marcelino tiene claro que el equipo tiene ahora otra cara. Las sensaciones son buenas pero hasta hace poco tiempo el descenso estaba cerca. El entrenador asturiano ha recalcado que nunca pensó en la parte baja de la clasificación, “nunca he mirado hacia abajo, si el entrenador hace eso tiene una mentalidad pobre. Así estás transmitiendo miedo y nosotros nunca tuvimos miedo”.

Hay que destacar que para el partido del domingo Jorge Cuenca es baja por sanción y Raúl Albiol por lesión. El defensa valenciano padece un daño muscular en el sóleo izquierdo y se va a perder las próximas semanas de competición.