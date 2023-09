La LXXVI Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules moderniza su programa con el Racó del Vi

Racó del Vi es un espacio gastronómico diseñado para conocer y degustar vino y productos de proximidad. Este programa se encuentra dentro de las principales novedades de la LXXVI Fira de Ramaderia i Maquinària de Nules.

De ese modo, del viernes 15 al domingo 17 de septiembre se llevarán a cabo diferentes actividades como “Nules, Fira i Vins by Rabitas” con participación de diversas bodegas y se realizará el sábado 16, de 12 a 14 horas y de 19 a 22 horas, y el domingo 17, de 12 a 14 horas. Otra actividad será “Catas de Vino Express”, viernes 15, por la tarde, el sábado 16, por la mañana y por la tarde, y el domingo 17, por la mañana previa inscripción.

Y el viernes y el sábado a las 19:30 horas, con cita previa, se hará la “Cata de Melón con Jamón marinados con Vino”.



Desde la Concejalía de Agricultura y la Comisión de la Feria tienen claro que pasado y presente van de la mano. Por ello, pretenden actualizar los contenidos de la programación para dar un aire más moderno, “la tradición y la modernidad van de la mano en esta muestra que es todo un referente para el sector agrario”, apunta el concejal de Agricultura, César Estañol.

El Racó del Vi estará ubicado en la Calle Santa Ana esquina con la Calle Buenavista, y cuenta con la colaboración de Rabitas Gastronomia, Bodegas Mustiguillo D.O Terrenazo, Bodegas Salagüen D.O.P Rioja, Bodegas Nairoa D.O Ribeiro, Bodegas Piqueras D.O Almansa, Mermeladas Delicias Solidarias, Melones El Panollo, Carnicería Rubio, Melones Gamberro, y Formatgeria la Caseta d’Espadà.