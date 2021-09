Los mosquitos invaden Castellón

Los mosquitos incrementan su presencia y hacen insoportable dar incluso un paseo. Ayer pudimos comprobar la situación que viven los vecinos de la Marjalería de Castellón, pero también incluso los de la zona marítima.

Dar un paseo junto al mar por las playas de la capital se hace imposible como consecuencia de la presencia de estos insectos ya que en apenas segundos decenas se lanzan sobre una persona para picarle. Incluso el lunes, hubo que suspender entrenamientos de niños en fútbol base por la abundante presencia de estos insectos en campos como Chencho.

La plaga de mosquitos no frena su incidencia y continúa causando estragos en zonas costeras y de marjal. Los vecinos de Castellón de la Plana y Benicàssim, las únicas poblaciones en las que no pueden efectuarse tratamientos aéreos, continúan padeciendo los grandes inconvenientes que provocan los insectos que no solamente vuelan y pican al amanecer o al atardecer, sino a cualquier hora del día.

También en otros puntos como Vinaròs, la incidencia de la plaga de mosquitos condiciona, en algunas zonas, permanecer en el exterior de viviendas o salir a dar un paseo.