Los expertos sentencian: Castellón no ha adoptado las medidas necesarias frente a los mosquitos

Mientras la Diputación defiende su trabajo y planificación contra los mosquitos, incluso saca pecho de ello, estos insectos continúan acribillándonos. El claro ejemplo está en las últimas horas donde se constata por parte de los más afectados por la plaga, de una mayor presencia y también con mayor agresividad.

La realidad es bien distinta a la que describe la institución provincial y el fracaso se debe a que no se han adoptado a tiempo las medidas que deberían haberse efectuado. Por ejemplo, fumigar 48 horas después de las intensas lluvias de hace varias semanas y se responsabiliza por parte de los expertos a la disminución en el presupuesto destinado a los tratamientos.

El catedrático de Entomología de la Universidad de Valencia, Ricardo Jiménez, es muy claro en COPE y señala a los responsables de que la plaga esté dificultando nuestro día a día. "Ha pillado a contrapié", asegura y tiene claro quién es el responsable. "A parte que el último contrato de la Diputación bajó en un millón de euros. Claro, todo eso al final se nota. Al final llega un momento que si tú tienes menos dinero tienes menos atención".

Por tanto, la Diputación que es la quien asume la gestión supramunicipal y se encarga de la coordinación de los ayuntamientos así como de la fumigación en espacios interurbanos. Es ella la que dirige qué deben hacer los ayuntamientos. "Todo se ha descuidado un poquito y se ha rendido mal y las herramientas han sido tardías. No se ha hecho cómo debería de haberse hecho", continúa.

De hecho, "sabemos que hay que tratar dentro de las 48 horas siguientes a cuando llueve... En fin, todo eso se sabe. Si todo eso se sabe y el problema persiste es porque hay un fallo humano. Bueno, pues se ha cometido un fallo humano. No hay otra explicación posible", además de que "no se han tomado las medidas que deberían de haberse tomado".

También reclama tomar conciencia del problema e incrementar las partidas de Diputación y ayuntamientos. "Si analizan los presupuestos de hace 5 o 10 años hasta ahora el incremento que han tenido ha sido ridículo. Y desde luego, los salarios para ese personal de las empresas; el precio de los productos que se utilizan; el precio de los vehículos que hacen falta; el precio de su mantenimiento; el kilometraje; el gasoil; la gasolina y todo eso que los ciudadanos vivimos cada día, eso tendrían que verlo también los señores munícipes... que cuando se gastan un millón de euros para las fiestas podrían decir: pues bueno, vamos a gastarnos 20.000 euritos para matar mosquitos o para matar ratas... De eso se olvidan porque es algo que no tiene incidencia hasta que la prensa con grandes titulares en las épocas en las que ocurre, ahora o en otoño, y entonces todo parece que sea un problemón".

Y una vez el problema lo tenemos y lo estamos padeciendo, la solución está tardando demasiado en llegar y es que la plaga hace 10 días que convive con nosotros, cuando debería haberse atajado ya, como reconoce el propio Jiménez, como mucho en espacio de 5 días. "Si la cosa se hubiera hecho en su momento, pasadas 24 horas o, como mucho, 36 horas el problema se acaba. Quedan los pocos adultos que hayan salido que tomando las medidas necesarias se pueden disminuir y, a su vez, disminuir las picaduras".

Con fumigaciones adecuadas para atajar la plaga, "lo normal es que se acabara durante las 36 horas después del tratamiento. Puede haber refugio de adultos en arbolados, en campos de naranjos, en zonas próximas de donde se ha producido el foco, pero eso con un tratamiento sobre esa vegetación lo eliminamos en una hora. Hay que tratar foco por foco, con mucho cariño e ir eliminando esos focos ya reducidos e ir eliminándolos para reducir las picaduras".

Y con tratamientos adecuados ya debería haber mejorado una situación que los castellonenses vienen padeciendo 10 días. "No tendría que prolongarse más de 5 días. No tendría porqué si en el agua se hace todo debidamente y todas esas larvas que hacen que las aguas sean negras, que parece que ha caído petróleo, y no son larvas que se mueven... Esas larvas las matan, si no las matan pues vamos a seguir teniendo salidas de mosquitos adultos y teniendo picaduras, ese es el problema. Hay que ser consciente de ello".