El líder quiere reaccionar en Valdebebas

Diez últimas jornadas de liga en Primera Federación y el CD Castellón visita la cancha del filial del Real Madrid con la ventaja más exigua de los últimos meses: tan solo 3 puntos separan a los albinegros del Córdoba e Ibiza, sus dos perseguidores. La pasada semana el varapalo fue duro en Castalia. El equipo de Schreuder ganaba 2-1 en el minuto 80 y terminó perdiendo 2-3 ante un rival directo que se suma a la lucha por el ascenso directo. Cuando todo parecía que iba a ser un duelo entre ibicencos y castellonenses, ahora asoma el Córdoba como el equipo más en forma del grupo.

El entrenador holandés del Castellón no tiene dudas. Sigue confiando en sus jugadores y matiene la templanza. "No estoy nada preocupado. No voy a entrar en esa negatividad porque aún queda mucho por delante. No ganas el ascenso al inicio, ni a mitad de temporada, todo se decide en el tramo final, cuando veremos a los equipos competir por la liga, las plazas de playoff o por el descenso", explicaba Schreuder.

Hay que destacar que el propio técnico albinegro está sancionado tras ser expulsado en el último partido. Tampoco podrán jugar por sanción Iago Indias y Calavera. Todavía siguen lesionados, Lars Veldwijk y Borja Granero. Y regresará al once Daijiro Chirino tras cumplir sanción.