Hackathon FACSA Castellón 2022, tres proyectos innovadores premiados

Hackathon FACSA Castellón ha cerrado su séptima edición alcanzando la cifra de más de 100 retos tecnológicos resueltos en todas sus convocatorias. El evento, que este año se celebraba en Port Castelló por primera vez, se ha desarrollado durante todo el fin de semana y ha demostrado que continúa siendo un impulso para el talento joven y las ideas innovadoras dentro de un sector tecnológico más importante que nunca.

Después de 48 horas de trabajo y desarrollo sin pausa, los equipos participantes presentaron sus proyectos ante un jurado formado por profesionales de las empresas impulsoras e instituciones y asociaciones colaboradoras. Mobicas, que también da nombre al proyecto, fue el equipo que se alzó con el primer premio, valorado en 700€, presentando una app que unifica los medios de transporte de Castellón, facilitando su uso, transmitiendo además información sobre bonos, horarios, paradas… Además, para fomentar la movilidad sostenible la herramienta ofrece un sistema de recompensas basada en la realización de retos. Según explica el equipo ganador “la realización de los retos se recompensa a través de unos puntos que pueden ser canjeados por cupones descuento para actividades de ocio, comida o viajes, entre otros”.

El equipo, formado por Diego Lacomba, Marcos García, Álvaro Galiana y Javier Romero, afirma que “nos sentimos muy satisfechos con el trabajo realizado. Es una experiencia muy guay que seguro que repetiremos el año que viene”.

El proyecto ganador correspondía al reto propuesto por la empresa Nayar, aunque también hubo iniciativas que respondieron a los retos presentados por FACSA, partner principal del encuentro, y las otras dos empresas impulsoras, además de Nayar: Cuatroochenta e IoTsens.

El segundo puesto, con un premio de 500€, fue para el equipo Humo embotellado, cuya idea se presentó como un híbrido entre los retos de Nayar, sobre movilidad sostenible, y Cuatroochenta, que proponía el desarrollo de una aplicación utilizando herramientas Low-Code/No-Code. El tercer premio, valorado en 300€ recayó sobre el equipo Hackerspace Castellón, también compitió en los retos de estas dos últimas empresas impulsoras.

Hackathon FACSA Castellón, en siete años de trayectoria, ha repartido más de 10.500€ en premios, atraído a más de 1.500 participantes y resuelto más de 100 retos tecnológicos.





Hackathon Infantil, el otro pilar del encuentro de programación

Por primera vez, se celebró Hackathon Infantil en horario tanto de mañana como de tarde, lo que provocó que, durante el pasado sábado, la Sala Varadero de Port Castelló recibiera a cientos de niños y niñas de entre 3 y 14 años para invitarles a jugar y experimentar con la tecnología. Así, uno de los objetivos del evento es trasladar la curiosidad por la digitalización, la programación y la robótica desde edades muy tempranas.

Además del desarrollo de los retos y Hackathon Infantil, durante el fin de semana se sucedieron Tech Corners – talleres tecnológicos – y el Focus: Empoderamiento Digital con la conferencia de Alicia Asín, Co-Founder y CEO de Libelium - Standard platform for Smart Cities, M2M & the Internet of Things, además de una mesa redonda sobre “CEOs y Developers, una relación de amor y odio”.