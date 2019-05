Ganar al Barcelona "B" podría no servirle al Castellón para evitar el descenso

Al Castellón podría no bastarle con ganar al filial del FC Barcelona para mantener la categoría y es que, aún sumando la victoria, deberá esperar a los resultados que se den en otros campos para conseguir la permanencia o mantener la plaza de promoción de descenso.

El CD Castellón buscará una victoria ante el FC Barcelona “B” que le permitiría incrementar sus opciones de evitar el descenso a Tercera división, aunque no se lo garantizaría ya que si suma los tres puntos, el Alcoyano, el Teruel y el Sabadell ganan y el Ejea y el Valencia Mestalla empatan, el cuádruple empate a 44 puntos entre Mestalla, Ejea, Teruel y Castellón, condenaría a los orelluts al descenso.

También bajaría el Castellón ganando si el Mestalla empata y Teruel y Ejea ganan, puesto que el triple empate con valencianos y turolenses a 44 puntos también haría que el Castellón jugara la próxima temporada en Tercera.

El Castellón lograría la permanencia ganando si, vence el Teruel y Alcoyano o Sabadell no ganan; o si el Ejea y el Mestalla no consiguen sumar los tres puntos o si Alcoyano y Sabadell pierden y Ejea o Mestalla pierden. También si no consigue la victoria el Teruel, unido a que Sabadell o Alcoyano no ganen o Mestalla o Ejea no ganen.

Si el Castellón empata, descendería si el Teruel gana y puntúan Sabadell y Alcoyano y si Teruel puntúa y Sabadell pierde.

Lograría la permanencia si sumando un punto, si el Teruel y Alcoyano pierden y el Sabadell puntúa. Jugaría la promoción empatando si Teruel y Sabadell pierden; Teruel empata y Sabadell puntúa o si Teruel vence, Sabadell puntúa y Alcoyano pierde.

En caso de que el Castellón pierda ante el filial barcelonista, no podría conseguir la permanencia. Entonces, descendería si el Teruel puntúa y Peralada gana y Conquense no vence. Y jugaría la promoción si el Teruel pierde y el Peralada no gana o si el Teruel pierde y el Peralada y el Conquense ganan.

Por tanto, sea el resultado que sea, los aficionados del CD Castellón miraran al resto de encuentros para conocer lo que suceda con el Ejea, el Valencia Mestalla, el Alcoyano, el Sabadell, el Teruel, el Peralada y el Conquense.

Renovaciones

Pablo Roig y Álex Ligero serán jugadores del CD Castellón durante las próximas tres temporadas tras haber renovado con la entidad albinegra. El buen trabajo que se está realizando en la cantera albinegra no ha tardado en dar sus frutos, y la próxima temporada estos dos jugadores forjados en las categorías inferiores del club de Castalia y que llevan el albinegrismo en vena estarán en el primer equipo del CD Castellón.