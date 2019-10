Un error técnico del ayuntamiento de Segorbe impide una boda civil

Una pareja de Segorbe se quedó este pasado fin de semana plantada en la puerta del ayuntamiento de Segorbe cuando iban a celebrar su boda. El novio y la novia se encontraban en el consistorio que permaneció cerrado y no abrió sus puertas.

Según explica el ayuntamiento mediante un comunicado, el problema se debió a un error de la técnico de Secretaría que "omitió preparar el acta para la celebración de la boda", añade además que "no le comunicó a la Sra. Alcaldesa que tenía ese acto programado, por lo que la Sra. Alcaldesa no pudo realizar la boda al desconocer la misma y tampoc pudo formalizarla al no contar con la documentación administrativa necesaria".

Es el secretario municipal del ayuntamiento de Segorbe el que firma el propio comunicado reconociendo el grave fallo que ha impedido la celebración de esta boda civil para la que se había solicitado autorización en diciembre de 2018; posteriormente, ya en el pasado mes de julio se acordó que tuviera lugar a las 9.30 horas del sábado 5 de octubre, aunque la hora se modificaría verbalmente para que fuera a las 12:00 horas.

El PSPV pide la dimisión

El Partido Socialista de Segorbe ha salido públicamente a la palestra solicitando la dimisión de la alcaldesa Mari Carmen Climent, quien señala que "la alcaldesa, como pronosticamos, carga el muerto de la boda al personal del Ayuntamiento. La bien retribuida alcaldesa es muy lista, o mejor dicho muy interesada. Aprovecha para colgarse medallas con el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento. Sin embargo, cuando un técnico supuestamente falla, la culpa no la asume la alcaldesa, la asume el trabajador.

Lo más deleznable es que ha sido el propio compañero de la funcionaria quien ha emitido un informe para culparla a petición de la alcaldesa. Sumisión y falta de compañerismo es lo que se desprende del comunicado emitido desde el consistorio. Así funcionan las cloacas del Ayuntamiento de Segorbe en épocas de gobierno de los peperos.

Para acabar, todavía estamos esperando las disculpas públicas con la pareja, de la que por cierto, podría haber omitido los nombres en su comunicado, como está establecido en la ley".

El ayuntamiento reconoce el error

El consistorio, que ha reconocido el error, se defiende de las acusaciones del Partido Socialista: "Ante los diversos ataques políticos hacia la persona de la Alcaldesa de Segorbe, Dña. Mª Carmen Climent, los partidos de la oposición no han contrastado la información, sólo se han limitado a injuriar".