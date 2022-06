Dos premios Nobel de Física visitan la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I ha recibido a los premios Nobel de Física Frank Wilczek (2004) y Serge Haroche (2012) en el marco del programa de visitas a centros universitarios y de investigación del jurado de los Premios Rei Jaume I.

La rectora de la UJI, Eva Alcón, ha recibido en el Rectorado a Frank Wilczek y Serge Haroche junto a los vicerrectores de Investigación, Jesús Lancis, y de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica, David Cabedo. Alcón ha compartido con los dos premios Nobel de Física «el compromiso de la UJI con la investigación y la divulgación científica para que el conocimiento que se genera en el campus llegue a la sociedad». Además, Alcón ha subrayado la oportunidad que supone para el personal investigador y para el estudiantado de la UJI contar con dos personalidades científicas de la relevancia mundial de los profesores Wilczek y Haroche, por lo que ha agradecido a la Fundación Premios Rei Jaume I y a los propios premios Nobel su visita a la UJI.

A continuación, el físico Frank Wilczek se ha desplazado al Instituto de Materiales Avanzados (INAM), donde ha sido recibido por el director, el catedrático Juan Bisquert, junto a la vicedirectora, la catedrática Beatriu Escuder, y la secretaria del INAM, la profesora Elena Mas.

En la visita, han compartido con el premio Nobel de Física de 2004 las líneas de investigación estratégicas que se están desarrollando en el INAM, así como su programa de transferencia tecnológica. El trabajo que se realiza en el INAM está enfocado en el desarrollo de nuevos materiales y dispositivos para la resolución de retos de la sociedad actual como el cambio climático, la conversión y almacenamiento de energía renovable y el desarrollo de una economía sostenible. El Nobel Frank Wilczek también ha visitado el laboratorio del INAM «Síntesis de combustibles y valorización de residuos a partir de energías renovables».

En un encuentro posterior con personal investigador del INAM y abierto a la comunidad científica, Wilczek ha debatido sobre el papel de la ciencia en la sociedad, la necesidad de financiación pública para la investigación básica, la importancia de la divulgación científica hacia el público general, así como del futuro de la ciencia.

Por su parte, el profesor Haroche ha participado en un encuentro con jóvenes investigadores e investigadoras en la que ha reflexionado sobre los retos de la carrera investigadora y de la ciencia.

Haroche ha señalado que la carrera investigadora es más complicada actualmente porque hay menos fondos del estado para investigación y todo depende de subvenciones muy competitivas, además de la dificultad de encontrar una posición permanente. «La situación de la investigación es difícil y es paradójico porque necesitamos la ciencia más que nunca, necesitamos una nueva generación de investigadores e investigadoras para afrontar los retos que tenemos por delante», ha afirmado. Así mismo, ha aconsejado los jóvenes investigadores e investigadoras de la UJI que realicen estancias postdoctorales en un centro diferente al del doctorado para aprender otras técnicas y formas de pensar y enriquecer su experiencia.

Por otro lado, ha hecho una crítica a la tendencia actual de evaluar a los investigadores e investigadoras por índice de citas. «Es un sistema horrible y muy perverso que tendríamos que abordar y que pasa no solo en los inicios de la carrera investigadora sino en todos los niveles. No se puede evaluar a alguien solo por su índice-H porque depende del tema o el tamaño de la comunidad donde se está desarrollando la investigación. Se tiene que evaluar y encontrar la buena ciencia no solo leyendo números», ha afirmado.

Haroche también ha abordado otros temas como la presencia de las mujeres en la ciencia, la importancia de que los gobiernos inviertan más en investigación o futuras líneas de trabajo en el campo de la física.