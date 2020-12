"Dos milagros" con Óscar Cano en el banquillo del Castellón

El técnico del CD Castellón, Óscar Cano, celebra su segundo aniversario en el banquillo albinegro en el que destaca la consecución “de dos milagros en dos años”, como son la permanencia primero en Segunda división “B” y el ascenso a Segunda división el pasado verano.

El entrenador granadino que esos “dos milagros” han permitido “la permanencia in extremis haciendo números de play off y, sobretodo, el campeonato del año pasado y el ascenso cuando no entrábamos en las quinielas de nadie por el potencial que tenían el resto de los equipos”

Y es que el 11 de diciembre de 2018, Óscar Cano era presentado como técnico del club castellonense cuando el equipo estaba en puestos de descenso, logrando la permanencia pese a “haber llegado en una situación hiper crítica, tener un pie y medio en Tercera división y en dos años estar en la Liga de Fútbol profesional es para sentirse orgulloso de la confianza depositada en mi persona y del trabajo hecho por todos”.

Ahora, se centra en conseguir que el Castellón pueda consolidarse en la categoría ya que afronta este momento “con la ilusión de que nuestra presencia en la LFP sea una presencia que nos asiente en ella; que no sea efímero. Agradezco muchísimo esta experiencia a aquellos que la posibilitaron y que la siguen posibilitando”.

Un Cano que se muestra agradecido a los dirigentes que han depositado su confianza en él: “Solo puedo estar agradecido a lo que la vida y el fútbol me ha dado: Poder estar en un club tan importante como es el Castellón”. Además, destaca que “es para estar orgullosos del rendimiento que hemos alcanzado aquí porque era algo más que improbable”.

Y de cara al futuro, “es una experiencia que me deja muy marcado en mi trayectoria y a través de la cual no puedo ser más que un orellut más para el resto de mi vida”, concluye.