La diseñadora del cartel de la Magdalena explica que ha querido representar "el carácter infantil"

La diseñadora del cartel anunciador de las Fiestas de la Magdalena, Carla Parra que es dama de la ciudad, se ha pronunciado en COPE respecto al debate sobre el mismo al ser considerado por muchos más cartel de Fallas que de las fiestas fundacionales de la capital.

Los niños representan el futuro, la ilusión de nuestra semana grande

Carla explica que ha tratado de representar a los personajes más importantes de los festejos en clave infantil, dirigiéndose a las generaciones más jóvenes. "La idea que he tenido, representando el carácter infantil de los personajes, ha sido para representar como el futuro de nuestras fiestas. Los niños representan el futuro, la ilusión de nuestra semana grande".

Aunque reconoce la polémica existente y el debate que se ha levantado entre los vecinos, Carla reconoce que "tengo el apoyo de mi familia, de mis amigos y de gente que me llama", aunque se muestra "súper contenta e ilusionada" y añade que "las críticas me ayudan mucho para mejorar profesionalmente en mi actividad artística".

El objetivo inicial con el que Carla inició el trabajo que "quería representar a nuestra Virgen, al rey don Jaime y a Na Violant, que nunca se había representado en otro cartel de la Magdalena y, poco a poco, fui componiendo en orden al resto de personajes".

Defiende que "la estructura la he hecho concienzudamente. En la parte superior está la Magdalena, Na Violant y el rey, con lo que he querido representar el Castell Vell, por eso los he puesto detrás"·. Y en cuanto al resto de personajes, al "no estar en la Magdalena, en la ermita, por eso están en la parte inferior. Están bajando de la Magdalena y la virgen está en la parte de arriba porque está cómo cogiendo a los personajes".

Según se ha pronunciado en la Cadena COPE, "desde pequeñita me gusta dibujar. Nunca me he inscrito en una academia y siempre he sido una niña autodidacta que me he formado por mi cuenta".

La gente no se esperaba que fuera tan diferente

Por último, señala que su trabajo "ha causado un boom. La gente no se esperaba que fuera tan diferente. Siempre hemos cogido, a lo largo de los años, un modelo de dibujo y de cartel que estamos más acostumbrados a ver y yo he optado por algo diferente".