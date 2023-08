Denuncian presiones a habitantes de masías de Els Ports para ceder sus terrenos para la MAT

Los ayuntamientos de las poblaciones de Els Ports afectadas por la posible instalación de una línea de muy alta tensión (MAT) que sirva de salida para el proyecto de Forestalia de implantación de numerosos macroproyectos eólicos en la provincia de Teruel han sacado a la luz posibles presiones de esta empresa a residentes afectados por la misma.

Así, y a través de un comunicado conjunto, los ayuntamientos de Morella, Cinctorres y Portell alertan que "representantes y personal comercial de la empresa FORESTALIA han estado visitando las casas de algunos de los afectados por las líneas de muy alta tensión que la empresa quiere ubicar en Els Ports. En estas visitas han hablado con vecinos y vecinas y además han entregado unas cartas en las cuales se les explica las condiciones impuestas por la empresa de cesión de sus terrenos".

Una visitas que apuntan a que coartan y presionan a estas personas, en muchos casos de avanzada edad. Y es que destacan que con estas acciones "no se les abre todas las posibilidades ante el proyecto que recaen en alegar, recurrir o firmar las cesiones de servitud".

Los 3 consistorios recuerdan además que, ante la falta de noticias sobre el proyecto "en estos momentos no pueden expropiar ningún terreno a nadie por más que desde la empresa se traslade así a los afectados. Cada vecino o vecina puede, libremente, firmar o no este documento, pero desde los ayuntamientos recomendamos que antes de firmar ningún documento se informen con técnicos o expertos jurídicos para no suscribir ninguna cláusula abusiva".

Para finalizar, los representantes de Morella, Cinctorres y Portell recalcan que "Forestalia ha solicitado a los Ayuntamientos de Portell de Morella, Cinctorres y Morella una reunión para tratar este tema, desde estas administraciones nos ponemos a disposición de la empresa siempre que la reunión sea junto con todo el vecindario afectado, facilitaremos un espacio para poder llevar a cabo esta reunión. Además, también los emplazamos a que estos contactos con los propietarios conjuntamente y no de forma individual porque se hagan de manera abierta y transparente con todos los afectados por el cual también daremos todas las facilidades".