Denuncian casos de alergia y de picores en estudiantes de Castellón por la huelga de limpieza

El personal de limpieza de ochenta y dos centros educativos, tanto de Secundaria como de Infantil y de Primaria e incluso de guarderías, están en huelga ya que la empresa concensionaria de este servicio les adeuda tres mensualidades.

Ésto está provocando graves problemas en el día a día de los edificios públicos afectados y, por tanto, en los alumnos que acuden a estas aulas que se encuentran con la suciedad que se acumula desde hace varios días.

Ya incluso denuncian casos de "alergias, picores... y allí va a haber hasta ratas", según explica a COPE Justa, una de las personas en huelga afectada por los impagos, que, además, lamenta que "en algunos institutos les han dado a los profesores para que limpien", por parte de la consellería de Educación que dirige Vicent Marzà, lo que esta empleada critica "que nos están reventando la huelga".

De hecho, hay centros como el IES Cueva Santa de Segorbe, en el que la Asociación de Padres y Madres de Almunos, este jueves se reunirá en Asamblea General, para analizar las "medidas a tomar por parte de los padres".

Justa asegura a COPE que "algunos institutos han dicho que van a cerrar porque ya no pueden entrar de la basura que hay y con alergias".

La empresa concesionaria es Raspeig y las empleadas afectadas instan a la Generalitat Valenciana a mediar para solucionar este problema: "La gente está indignada; ahora le han pagado a unas cuantas" empleadas.

Este martes, se concentraron ante la visita a Burriana de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, y del conseller de Educación, Vicent Marzà y se sienten "engañados por Consellería. Primero nos dijeron que se haría cargo la financiera que tiene Raspeig y que ellos -Generalitat-, nos pagarían a través de la financiera", a lo que les ha llevado incluso a decirles a los dos dirigentes de Compromís que "nos habéis pegado una puñalada trapera".

Justa advierte que "la huelga sigue; la huelga va a seguir hasta que no nos paguen a todas", mientras lamenta que "tenemos unos salarios mínimos de 400 y 500 euros y estamos llegando a una situación en la que no puedes pagar, no puedes comer... y hay gente que se ha tenido que ir a Cáritas a pedir".

Las AMPAs se han posicionado a favor de las empleadas de la limpieza y les muestran su apoyo a la vez que le solicitan a la Generalitat que trabaje en pro de una solución para ellas.