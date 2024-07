Nuevo paso para la llegada de los espigones a Moncofa: licitada la redacción del proyecto

El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, valora positivamente esta licitación, destacando que "es una buena noticia tras una década de parálisis". Alós atribuye este avance a la persistente reivindicación de los vecinos y la Plataforma Espigones Ya – Platges de Moncofa, una coalición que incluye asociaciones vecinales y todos los partidos con representación en el Ayuntamiento. "Estaremos vigilantes para que se cumplan los plazos establecidos", afirma el alcalde, recordando que el proyecto del Camí Cabres sufre retrasos debido a que la DIA toma cerca de 18 meses.

El proyecto que se redacta define las características de las protecciones costeras en un tramo de 2,7 kilómetros, desde Nules hasta la playa del Masbó, en el litoral sur de Moncofa. Se espera que las obras del proyecto del Camí Cabres comiencen pronto en esta misma área.









Wences Alós subraya la necesidad de agilizar el proceso: "Llevamos desde 2015, desde que la Estrategia de Defensa del Litoral nos marcó las actuaciones a ejecutar. Han pasado diez años y todavía no ha empezado ninguna. Las inversiones deben llegar ya y no parar hasta completar todas las necesidades para defender la costa de Moncofa". En particular, destaca la vulnerabilidad de la playa del Masbó, donde el mar ya ha causado daños significativos en la avenida Mare Nostrum.

Alós confía en que la redacción del proyecto esté completada en octubre, lo que permitiría licitar inmediatamente la ejecución de las obras. Sin embargo, reconoce que la construcción de los espigones aún toma tiempo debido al proceso administrativo necesario. "De ellos depende nuestro futuro, el patrimonio del pueblo de Moncofa y su turismo", concluye el alcalde.