COPE Castellón se suma al manifiesto por una comunicación profesional y responsable de adComunica

La Asociación para el Desarrollo de la Comunicación (adComunica) ha reunido a los directores de los medios de comunicación en la puesta de largo del ‘Manifiesto por una comunicación profesional y responsable’. A través de un acto de firma que ha tenido lugar en la Casa dels Caragols, sede del Consell en la provincia, los responsables de los medios de prensa, radio y televisión se han adherido a un documento basado en los principios de la ética y la transparencia, el diálogo abierto y constructivo, la responsabilidad social, la educación, la formación, el rigor y la pluralidad como bases para impulsar una comunicación que “favorezca el desarrollo y el progreso de nuestra sociedad”.

De este modo, han firmado el manifiesto Ángel Báez (el Periódico Mediterráneo), Víctor J. Navarro (El Mundo Castellón al Día), Ramón Olivares (Castellón Plaza), Ximo Tirado (Castellón Información), Rosanna Blasco (Actualidad Castellón), Javier Martí (La Plana al Dia), Raúl Puchol (COPE Castellón), Palmira Benajas (Onda Cero Castellón), Jaume Maicas (Radio Castellón-SER), Loles García (Medi TV) y Francisco Canales (TEVE 4 Televisió). Las y los participantes en el acto han sido recibidos por Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón.

En el acto, el presidente de adComunica, Adrián Beltrán, ha subrayado que la buena comunicación “es el mejor antídoto para la polarización, la desinformación, la pérdida de confianza en las instituciones y el sistema democrático y la deshumanización de la sociedad”. En esta línea, ha subrayado que al manifiesto “se han adherido todos los medios de comunicación de la provincia que abogan por una información de calidad, por la ética periodística y por poner en valor la veracidad en estos tiempos de desinformación”.

adComunica Reunión de presentación del manifiesto

Por su parte, el autor del documento, Francisco Fernández Beltrán, profesor de la Universitat Jaume I y ex presidente de adComunica, ha hecho hincapié en que el manifiesto se vincula con la iniciativa promovida por la Global Alliance for Public Relations and Communication Management a favor de un ODS 18 que promueva una comunicación responsable. Asimismo, ha reiterado el compromiso de adComunica con “los principios y valores del manifiesto” y ha recordado que aunque las tecnologías avanzan “con mucha rapidez”, el espíritu humano “debe basarse en la ética y la responsabilidad”.

A partir de este momento, adComunica sumará nuevas adhesiones al manifiesto por parte de otros medios de comunicación, instituciones, organizaciones, empresas y entidades de la sociedad civil, para que la comunicación sea “una herramienta poderosa para la construcción de una sociedad más justa y equitativa”.

La Asociación para el Desarrollo de la Comunicación (adComunica) es una organización sin ánimo de lucro promovida por profesores universitarios, directores de comunicación de empresas privadas y directivos de medios de comunicación de Castellón que se dedica al fomento y el desarrollo de la comunicación en todas sus vertientes.