El PP convoca una protesta contra la amnistía en Castellón

El próximo domingo 12, a las 12.00 horas del mediodía en la plaza María Agustina de Castellón, el Partido Popular de Castellón apela "al poder ciudadano" para reivindicar el espíritu del 78 "que nos hizo iguales en la Constitución". "Ese valor que es el de la soberanía nacional, es inalienable".

Así lo ha manifestado la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, que hoy se ha trasladado a Madrid para asistir a la Junta Directiva Nacional convocada por Alberto Núñez Feijóo. "Estamos unidos porque somos un país que supo superar diferencias para encontrar los grandes consensos". "Y este poder que hoy Pedro Sánchez dinamita está por encima de sus deseos de convertirse en presidente del Gobierno de España cueste lo que cueste".

Protesta

Acompañada por los diputados en el Congreso, Alberto Fabra y Óscar Clavell, los senadores Susana Marqués y Vicente Tejedo, así como la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y María Ángeles Pallarés, miembro de la ejecutiva nacional del PP, la líder provincial del PPCS ha convocado "una concentración en defensa del poder ciudadano". "Escuchar a los vecinos que creen que no todo vale es una obligación. Atender la opinión de una calle que hoy se siente engañada porque el PSOE nunca desveló esta hoja de ruta, es un deber".

"Si han sido capaces de negociar una presidencia en Bruselas a costa de España, no sé a qué esperan para convocar unas elecciones. Que sea España la que decida si ese es el camino y no los votantes socialistas en una chirigota de consulta entre sus afiliados", ha manifestado la presidenta provincial del PPCS.

Marta Barrachina ha dejado claro que "Cataluña es España, y España es Cataluña". "No nos van a confrontar. Porque el problema no es Cataluña, es Pedro Sánchez". "Y por eso no aceptamos que se blanquee a prófugos de ley ni a delincuentes. Tampoco aceptamos cesiones frente a chantajes o condonación de una deuda para mayor gloria del líder del PSOE". "La igualdad es un principio de la democracia que para nuestro país es sinónimo de convivencia", ha rematado.

Primera concentración en Castellón

Desde la plaza María Agustina de Castellón, escenario en el que se desarrollará la concentración del próximo sábado día 12, Marta Barrachina confía en movilizar "a cientos de ciudadanos libres y soberanos". "Lo hicimos ayer en Valencia lanzando un mensaje claro que no tiene ideología, sino sentido común". "Lo haremos en Castellón, apelando a la voluntad de la calle que sabe que un país no se sostiene si su presidente cuestiona la Carta Magna que rige los principios de la convivencia. Lo volveremos a hacer en Madrid, el 18 de noviembre, exigiendo desde la capital de España que la historia de este país es el mejor ejemplo de que unidos somos invencibles"