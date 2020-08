Compromis pide que las calles y plazas dedicadas a Juan Carlos I dejen de llevar su nombre

Después de que Su Majestad el rey Emérito, Juan Carlos I haya abandonado voluntariamente España, la formación nacionalista Compromis, a través de su senador territorial, el castellonense Carles Mulet, ha anunciado que va a solicitar en el Senado la retirada de todas las plazas y calles a las que el monarca da nombre.

Sostiene Mulet que el Instituto Nacional de Estadística le ha hecho entrega de quince folios con poblaciones que tienen alguna vía dedicada a Juan Carlos I. Mulet se salta la presunción de inocencia y pese a que don Juan Carlos no está imputado, le tacha de corrupto.

El senador de Compromis tilda al rey emérito de posible prófugo: "Con este listado, tenemos pues ya el instrumento para iniciar una campaña para exigir la retirada de estas denominaciones ante un nombre que avergüenza a cualquier demócrata. Este listado lo pedimos antes de convertirse el borbón en un posible prófugo de la justicia, cuando ya solicitamos al Gobierno que borrase todo rastro del ungido por el dictador como su heredero, después de las últimas complicaciones judiciales por sus negocios ilícitos. En aquella primera acción obtuvimos la negativa del Gobierno de PSOE-UP de retirar el nombre de Juan Carlos a la base española de Antártida o del buque de la armada”

También recurre a la figura de Franco, fallecido hace 45 años: "Más allá de las convicciones republicanas o monárquicas, o de la suerte que le depare a Juan Carlos de Borbón en los tribunales, si sus actuaciones han sido delictivas o no, si han prescrito o no los posibles delitos, si le ampara o inmuniza o no que estos delitos se hayan cometido siendo monarca o si esa impunidad se perpetua siendo emérito, nos tocó asumir la hipoteca franquista del escogido por Franco como jefe del Estado para poder pasar página en falso, y cerrar la etapa dictatorial, asumir una monarquía de una familia siempre corrupta fue parte del precio a pagar a cambio de la democracia. Ahora se ha demostrado Juan Carlos ha sido corrupto como todos sus predecesores, y que esta condición seguramente la llevan en el ADN. Por ello, más allá de suerte judicial, éticamente esta persona ha sido una vergüenza y no nos merecemos lleven ninguna calle ni nombre”.

Mulet responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez: “A pesar de poder actuar como un prófugo con la connivencia del Gobierno, de poder quedar impune por su condición de monarca, nadie duda se ha comportado corruptamente, actuando de comisionista, defraudando a hacienda o cargando a erario público el mantenimiento y silencio de su amplio harén de concubinas de todo pelaje. Su comportamiento de representación simbólica no lo ha ejercido correctamente”



Conclutye el senado sosteniendo que “Juan Carlos éticamente no merece ningún reconocimiento ni consideración, la historia una vez superados los complejos y la falsa hagiografía de esta persona, se atreverá seguramente a explicar su papel cómplice en el golpe de estado del 23F, ahora tema tabú. Su comportamiento como jefe de Estado ha estado una vergüenza, ha usado su cargo representativo para enriquecerse presuntamente de manera ilícita y nos ha hecho pagar con dinero público su incontinencia sexual, es el momento de borrar su memoria de todos los espacios públicos, y ya tenemos la manera”.