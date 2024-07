Compromís da luz verde al pacto con PSPV para entrar en el gobierno de Vila-real

Tras varios meses de negociaciones, PSPV y Compromís lograban hace un mes un principio de acuerdo para dar luz verde a los presupuestos de Vila-real en este 2024. Sólo faltaba el OK de las bases, y la coalición nacionalista ya lo tiene.

El referendum convocado entre el 5 y el 8 de este mes entre sus militantes deja una votación favorable por encima del 70 por ciento, por lo que se salvarán las cuentas para este año en la localidad. Un acuerdo que nos ha presentado en COPE la portavoz de Compromís per Vila-real, María Fajardo, que destaca que "para nosotros ha supuesto mucha alegría, han sido meses de negociaciones, de tardes muy largas. Ha servido también para sanar la relación no muy positiva de la pasada legislatura".

Entrada en el gobierno

Pero este acuerdo va a suponer también el regreso 5 años después de Compromís al equipo de gobierno. Sobre ello, Fajardo apunta que "tras el acuerdo para el presupuesto de 2024 (del que seguimos hablando pese a estar cerca de agosto), también llegó la posibilidad de entrar a gestionar dicho presupuesto. Y por ello lo sacamos a votar a la militancia con esas 2 preguntas, con resultado favorable. Desde Compromís podremos entrar a formar parte del equipo de gobierno, queremos que la administración recupere la cercanía con la ciudadanía".

Una entrada por la que Fajardo se mostraba "a la vez contenta y con algo de temor porque no he gestionado nunca. Es normal que dé algo de vértigo, pero la confianza que da el partido da la fuerza para sacarlo adelante".

Recuperar relaciones

Un acuerdo que llega tras una pasada legislatura donde la división entre socialistas y nacionalistas fue más que latente. Pero tras un año de nueva legislatura, y donde la falta de mayoría absoluta ha lastrado a los de José Benlloch, ha llevado a un cambio de parecer, como nos explica la portavoz socialista: "Creo que lo que les ha hecho cambiar son los resultadso no del todo favorables al PSPV en las últimas elecciones. Han hecho que no haya podido ser antes este acuerdo por la idiosincrasia de Vila-real, especialmente de una última legislatura que nos había sometido y maltratado. Esa relación tenía que sanarse, y no ha sido hasta un año después donde el PSPV ha asumido la pérdida de la mayoría con mejor trato en los plenos, donde nos hemos sentido respetados y escuchados. Pero no ha sido fácil aceptarlo, porque durante el primer año de legislatura nosotros íbamos con propuestas que hasta hemos llevado 3 veces a pleno porque no entendían que no tenían mayoría absoluta y que necesitaban un diálogo previo para aprobarlo. Han entendido que somos necesarios, para ser la isla progresista".

Ahora se espera para final de mes tanto la aprobación de las cuentas de 2024 como el cambio en el gobierno municipal, del que Compromís no ha querido adelantarlos: "ya hemos iniciado diálogo sobre las áreas que podríamos encabezar, pero por una cuestión de lealtad con el PSPV (ayer por ejemplo fue José Benlloch al primero que llamé al conocer los resultados) respetaremos que este sábado se reúnen en asamblea para consensuar fechas y delegaciones".

Para lo que quieren también adelantar acontecimientos es de cara a 2025, donde esperan poder aprobar el presupuesto antes: "El presupuesto para 2025 empezará a trabajarse una vez pasen las fiestas de septiembre. Desde que soy concejala en la oposición nunca se ha conseguido aprobar en tiempo y forma, como pronto ha sido en abril. A ver si podemos girar la situación".