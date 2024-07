Cómo aprovechar el verano al máximo

En COPE, creemos firmemente en aprovechar el verano al máximo, pues consideramos que esta es la mejor época del año para disfrutar de la compañía de amigos y familiares. El verano ofrece una oportunidad única para desconectar de las rutinas diarias y sumergirse en experiencias enriquecedoras junto a las personas que más queremos. Desde largas tardes al aire libre hasta reuniones inolvidables, cada momento cuenta. Aprovechar esta temporada para fortalecer los lazos afectivos y crear recuerdos especiales puede tener un impacto positivo en nuestro bienestar general. Para poder disfrutarlo al cien por cien hemos hablado con Marcos Nuñez, coach personal, escritor y formador que nos ofrece unos consejos.

1. Define lo que te Divierte

Núñez destaca la importancia de identificar actividades que realmente te hagan ilusión. "El verano es el momento perfecto para hacer lo que realmente te divierte y te hace sentir bien. Ya sea asistir a un festival, dedicar tiempo a tus hobbies como la pintura o la escritura, o simplemente disfrutar de un paseo por la naturaleza, es esencial centrarse en lo que te aporta alegría", comenta el experto.

2. Establece y Cumple Metas Aplazadas

Otro consejo clave de Núñez es reflexionar sobre los proyectos o deseos que has estado posponiendo. "Muchas veces, dejamos actividades que nos gustaría realizar debido a nuestras obligaciones diarias. Este verano, identifica al menos dos cosas que has dejado para más adelante, y establece una fecha para llevarlas a cabo. No importa si la fecha es en verano o en los meses posteriores, lo importante es tomar la decisión y comprometerte con ella", añade Núñez.

3. Disfruta de las Pequeñas Cosas

Núñez enfatiza la importancia de disfrutar de los placeres simples de la vida. "A veces, la planificación excesiva puede convertirse en una fuente de estrés. En su lugar, centra tu atención en actividades sencillas y accesibles como tomar el sol, ir a la playa o hacer ejercicio. Estas pequeñas actividades pueden tener un gran impacto en tu bienestar", aconseja.

4. Cuida tus Relaciones

El coach también subraya la importancia de mantener y fortalecer nuestras relaciones personales durante el verano. "Este es un buen momento para reconectar con amigos y familiares. Ya sea mediante encuentros en persona o videollamadas, asegúrate de dedicar tiempo a aquellos que son importantes para ti. Las relaciones saludables contribuyen significativamente a nuestro bienestar emocional", explica Núñez.

5. Reconoce y Valora tus Logros

Finalmente, Núñez recomienda reflexionar sobre los logros alcanzados durante el año y no enfocarse únicamente en los fracasos. "Es fácil centrarse en lo que no ha salido bien, pero es fundamental reconocer y valorar los pequeños avances y éxitos. Este verano, dedica tiempo a celebrar tus logros y a ser agradecido por lo que has conseguido", concluye el coach.





