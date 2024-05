Cazadores de Castellón "damos de comer y de beber a los animales" por la falta de lluvias

Cerca de dos años sin precipitaciones significativas han provocado que Castellón esté en alerta por sequía e incluso se haya activado la emergencia en las comarcas del extremo norte y sur del territorio castellonense al no contar con suficientes recursos hídricos para garantizar las necesidades de la agricultura.

Las restricciones llegan al 60 % de reducción del caudal para el riego en el sistema del Cenia, algo que provoca que los costes de riego para los agricultores se multipliquen por cinco al utilizar pozos de sequía para sus campos.

La última consecuencia que hemos conocido llega para los animales. Si las explotaciones ganaderas tienen que recurrir a cubas de agua para poder dar de beber a sus animales, la fauna salvaje no encuentra estanques, acequias ni lugares en los que puedan hidratarse debido a la extrema sequedad que presenta el terreno.

Les dan de beber

De hecho, esa falta de lluvias al no haberse registrado precipitaciones prácticamente en un año, lleva a que los cazadores incluso habiliten espacios en los que nos animales puedan hidratarse. "En estos momentos, no hay nadie que no sea cazador, que esté dando comida y poniendo bebida a los animales para que puedan beber".

El presidente del Club Deportivo de Cazadores de Conejos de Vilanova d´Alcolea, Rubén Calduch, señala en declaraciones a COPE que esto "significa que el cazador no es ningún asesino ni nada. Estamos cuidando toda la naturaleza".

Además, recuerda que "con lo criticados que estamos los cazadores, el trabajo que estamos haciendo poniendo comida y agua en estos momentos" y explica que también "controlamos por cinegética la población de conejos y jabalíes. Si no estuviéramos nosotros sería un problema y estamos mal mirados, pero estamos haciendo un gran trabajo", resalta.

Feria de caza de conejo

Vilanova d'Alcolea, con sus algo más de 500 habitantes, celebra este sábado y domingo la decimoséptima edición de su Fira de la Caça del Conill, una cita ya asentada a nivel nacional y que durante un fin de semana va a llenar de actividad y de público esta localidad.

Se esperan un total de 5.000 asistentes llegados de todo el país, para esta cita que impulsa un año más el Club Esportiu de Caçadors de Conill de Vilanova. Sobre ello, Rubén Calduch ha destacado el trabajo realizado desde la organización “que iniciamos como una concentración de un grupo de amigos y ha pasado a ser un evento consolidado y que tiene la respuesta de gente de España e incluso de fuera del país”.

Una cita que arrancará tanto el sábado como el domingo bien pronto. A las 7 de la mañana tendrán lugar exhibiciones de caza real en su término municipal. Un hecho donde destacará la manera de hacerlo, y es que recuerda Calduch que este tipo de caza se realiza sin armas.

Y hablando de los perros, 2 van a ser especialmente las razas protagonistas. Por un lado la de casa, como es el “xarnego valencià” (“un perro de toda la vida del terreno y ahora programado como una raza autóctona”) y por otro una introducida en la zona y a la que se le quiere dar notoriedad como es el podenco ibicenco.

Junto a ello, concursos, expositores, música y buen ambiente con los perros como protagonistas.