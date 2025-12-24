Castellón cumple su palabra y finaliza las obras de la Zona de Bajas Emisiones antes de Navidad

El Ayuntamiento de Castellón ha finalizado las obras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de Navidad, cumpliendo con el plazo anunciado. El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha confirmado en 'Herrera en COPE Castellón' que los trabajos han concluido con la apertura al tráfico del aparcamiento situado al final de la avenida del Mar.

Un aparcamiento renovado con 4.000 m² de zona verde

El nuevo espacio, conocido como el aparcamiento del 'Goliat', ofrece 484 plazas para vehículos, 145 para ciclomotores y 65 para bicicletas. La principal novedad es la creación de casi 4.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas, consensuadas con los vecinos, que contarán con mesas de pícnic para convertir el área en un lugar más amable y de esparcimiento.

Toledo ha destacado que la ZBE ha supuesto la reforma integral de 40 calles en dos años, un proceso que, según afirma, se ha gestionado "de la mano de los vecinos y comerciantes" para minimizar las molestias, en contraste con los problemas generados por la reforma de la avenida Lidón.

Próximos pasos: Mercado Central y avenida Lidón

Sobre la controvertida reforma de la avenida Lidón, el concejal ha explicado que una subvención europea impide modificar los 'cul-de-sac' hasta 2027, momento en el que se consultará a los vecinos sobre una posible reapertura.

El equipo de gobierno ya trabaja en sus proyectos propios, siendo el más destacado la reforma del Mercado Central. El concejal ha anunciado que el traslado al mercado provisional, ubicado en la plaza Santa Clara, se realizará a mediados de enero. "Es la obra más importante de la legislatura a nivel municipal", ha afirmado Toledo, una inversión de 10 millones de euros que busca "revitalizar el centro comercial de nuestra ciudad".