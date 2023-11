Castellón busca de urgencia solución para encender la calefacción en las escuelas

El Gobierno municipal ha aprobado en despacho extraordinario la resolución del contrato del suministro de gasóleo C para la calefacción de los colegios públicos y las dependencias municipales tras la renuncia de BDMED por su delicada situación económica. “En menos de un mes no solo procedemos a la resolución del contrato sino que iniciamos el procedimiento para adjudicarlo de nuevo de urgencia para no desabastecer a las escuelas y los edificios del Ayuntamiento”, ha indicado.

Con ello, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana acelera el proceso para contratar el suministro de gasoil para la calefacción de los colegios y edificios municipales tras la renuncia de la actual adjudicataria. El objetivo es evitar el desabastecimiento ante la llegada del frío.

Castillos de fuegos

La Magdalena 2024 recuperará los castillos de fuegos artificiales, tras un 2023 en el que desaparecieron de la programación, con el consiguiente malestar de los colectivos festeros y la ciudadanía en general. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, quien ha destacado que “la Junta de Gobierno Local ha autorizado la solicitud del Patronato Municipal de Fiestas de reservar 67.000 en el presupuesto del próximo ejercicio, ahora en ejecución, para el Concurso de Espectáculos Pirotécnicos-Mascletaes de las próximas fiestas”.

Al respecto, Sales ha puesto el acento en “el trabajo de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, la Junta de Fiestas y los técnicos del Patronato, que han planificado como toca este evento después de que, el año pasado, no se celebrara debido a las deudas que arrastraba el anterior gobierno municipal con las pirotecnias, que se negaron a disparar en la capital de La Plana y se fueron a las Fallas de Valencia”. “Esta vez, con antelación suficiente, se ha previsto ya el compromiso de obligaciones a futuro sobre el presupuesto 2024, un mecanismo que permite la ley, para sacar ya el concurso de los premios de mascletaes”. Se trata de un paso importante para asegurar la agenda pirotécnica, pues da seguridad a las empresas de que cobrarán en tiempo y forma.

Por otra parte, dentro de esta misma voluntad de reservar partidas para afrontar los gastos previsibles, la JGL ha sacado adelante el Plan Anual de Contratación. “La ley 9/2017 nos obliga a hacer una planificación adecuada de la actividad contractual y antes del 15 de febrero todos los departamentos deberán entregarla para no encontrarnos con situaciones incómodas como los avisos por parte de Intervención o los Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos (REC)”. “De nuevo, la gestión de este equipo de gobierno, con el apoyo de los técnicos nos permite anticiparnos y cumplir con nuestras obligaciones con los proveedores”, ha subrayado el portavoz municipal.

Sobrecostes

Las obras del Camí de la Ratlla y la avenida Lidón, han supuesto un sobrecoste de 249.249 euros la primera y 324.475 euros debido al incremento del precio de los materiales.

Por último, se ha procedido a la aprobación de los convenios con Aspropace, la Asociación Salud Mental Castellón, la Parròquia Sant Pere por el Stella Maris, la Obra Mercedaria o la Associació Betlem de la Pigà han sido otros de los asuntos avalados junto a los bonos comerciales y la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de la avenida Ferrandis Salvador, anunciada esta semana por la alcaldesa, Begoña Carrasco.