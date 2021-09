Castalia podrá tener hasta un 75% de capacidad

Según la nueva normativa publicada ya en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), una de las polémicas de la súltimas semanas estaba en el aforo de recintos deportivos como el estadio Castalia, que ahora podrán disponer de un 75% máximo de aforo, aunque se verá reducido al tener que dejar un asiento libre entre grupo de personas.

"La celebración de los acontecimientos deportivos y competiciones deportivas no profesionales que se celebren en instalaciones deportivas podrán desarrollarse con un aforo de público máximo del 50 % en espacios cerrados y del 75 % en espacios abiertos, manteniendo un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, salvo grupos de convivencia. Si no fuera posible mantener un asiento de distancia o 1,5 metros de separación, el aforo tendrá que reducirse hasta garantizar el cumplimiento de la medida".

Pofr tanto, pabellones como el Ciutat de Castelló o el municipal de Peñíscola, donde juegan Bisontes, TAU Castelló y Peñíscola Globeenergy, podrán contar xcon hasta un 50% del aforo. Por su parte, en competiciones profesionales se mantiene un 60% de aforo en estadios y 40% en pabellones.

Actividad física

En el ámbito deportivo, se amplía el aforo para el uso de duchas y vestuarios al 75% y decae la limitación del número de deportistas que pueden participar en una prueba simultáneamente, como es el caso de la maratón o media maratón, garantizando siempre la salida escalonada de participantes para evitar aglomeraciones.

Asimismo, en las instalaciones deportivas cerradas se establece un aforo máximo del 75%, y en las instalaciones abiertas será de una persona usuaria por cada 2,25 m2 de superficie útil para el uso deportivo. En cuanto a las piscinas, tanto en interiores como al aire libre, el aforo máximo será del 75%.

En cuanto a los eventos deportivos multitudinarios de Liga Profesional, se mantiene un aforo del 40% en espacios cerrados y del 60% para los espacios abiertos, pero se elimina el límite máximo de personas asistentes. Asimismo, siempre se debe mantener un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, salvo grupos de convivencia. Respecto al resto de competiciones y otros acontecimientos deportivos, las entidades organizadoras tendrán que disponer, como hasta ahora, de un protocolo público de desarrollo de la competición o acontecimiento, que garantice el seguimiento de las medidas de seguridad y de higiene requeridas para la prevención de la Covid-19 (mascarilla obligatoria, distancia interpersonal, etc.).