Casabó (PP de Vila-real): “El PSOE opinaba que los de Compromís eran unos desorientados"

Adrián Casabó, presidente local del Partido Popular en Vila-real, destaca los significativos avances políticos logrados por su partido en las instituciones autonómicas y ante el pacto del Partido Socialista y Compromís para gobernar en Vila-real, Casabó, portavoz del Partido Popular en la misma ciudad, no ha dudado en recordar las palabras que hace unos meses los dos partidos que han pactado, se dirigían entre ellos: “No hay que irse muy lejos, el que opinaba el Partido Socialista de este actual compromiso, desde que ahora van a ser compañeros de gobierno, y recordarán aquello de que eran unos desorientados, que no tenían ningún proyecto para Vila-real, que no podían juntarse con esta gente porque no sabían qué querían para la ciudad, y ahora, como usted dice, pues le entregan un peso importante del gobierno municipal, no? Y también el otro partido, que decía que a no se iban a subir a ese barco mientras estuviese ese capitán y ahora estan dentro del barco. Aquí cada uno debe de explicar por qué ha cambiado de posición y cuáles son los intereses que tienen".

Cambios

Entre los nombramientos más destacados del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Jaume Llorenç ha sido designado como el primer senador de Vila-real en la historia democrática de España, marcando un hito para la ciudad. Asimismo, Alejo Font De Mora ha asumido el cargo de diputado autonómico, fortaleciendo aún más la voz de Vila-real en las decisiones legislativas regionales.

Casabó ha expresado su satisfacción por estos nombramientos estratégicos, subrayando que representan un reconocimiento al trabajo del PP de Vila-real y un avance significativo para la representación local en les Corts Valencianes. Destaca también la capacidad del partido para adaptarse a los cambios políticos y responder a las necesidades de la comunidad.

En relación con la situación política local, Casabó menciona los movimientos tácticos dentro del gobierno municipal de Vila-real, especialmente la asignación de Maria Fajardo como portavoz del equipo de gobierno, lo cual refleja una nueva configuración de fuerzas políticas en la ciudad.

Mirando hacia el futuro, Casabó ha afirmado que el Partido Popular está comprometido con liderar Vila-real hacia un período de estabilidad y progreso. Ha subrayado la importancia de mantener una política coherente y de continuar trabajando por el bienestar de todos los ciudadanos, contrastando la gestión actual del Partido Socialista en la región.

Este movimiento estratégico del Partido Popular en Vila-real busca fortalecer su influencia y prepararse para futuros desafíos políticos, consolidando su papel como actor clave en la política regional.