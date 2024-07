Barrachina asume la gestión del agua en la Generalitat: "No podemos seguir desaprovechando el agua"

Miguel Barrachina es una de las nuevas caras en el Gobierno de la Generalitat Valenciana que ha introducido Carlos Mazón tras abandonar el Consell VOX. El segorbino asume el área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua y en COPE ha trazado algunas líneas que impondrá en los próximos años.

Otros tres castellonenses forman parte del nuevo Consell: Salomé Pradas, que pasa a dirigir Justicia e Interior y Ruth Merino, consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública. Ambas continúan en el Gobierno valenciano y también entra como novedad Vicente Martínez Mus, responsable de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua se muestra "muy feliz y responsabilizado" y asume una tarea que para nada es desconocida para él. No en vano, con su tractor y sus utensilios trabaja constantemente su campo en el Alto Palancia. "Voy a escucharlos a todos", dice.

"Tengo la suerte de poder servir a las personas que más admiro: A los agricultores que madrugan para que no nos falte de nada en la mesa; a los pescadores que cada día les obligan a faenar menos días y apenas pueden llegar a final de mes y a los ganaderos que son actividades enormemente sacrificadas. Son verdaderos héroes de lo cotidiano y se merecen nuestro homenaje diario".

Barrachina se enteró de la decisión de Mazón “anoche, cuando tuvimos conocimiento de la ruptura por parte de nuestros socios y a las 10 y cuarto de la noche me hizo el ofrecimiento y en segundos le dije que si”.

Su encargo

"Es un gran día para la provincia de Castellón y para Marta Barrachina", explica aludiendo a la presidenta provincial del PP por el poder de Castellón en el Consell que, además, "es el Gobierno más pequeño de la última década: Solo queda una vicepresidencia y hemos eliminado otra consellería".

La gran novedad es que un recurso importante y que se ha reducido notablemente como es el agua se suma a esta cartera: "Se incorpora Agua a la consellería de Agricultura, que son aquellas personas que más necesitan el agua".

De hecho, la provincia de Castellón está en emergencia o en alerta por sequía y este "es un objetivo para mirar, no con ojos políticos, si no con ojos técnicos. No podemos seguir desaprovechando el agua porque es un recurso escasísimo y no debemos tener miedo a las infraestructuras hidráulicas. Tenemos que aprovechar y reutilizar todo lo disponible".