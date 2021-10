Así es la reforma fiscal que planea el PP para Castellón

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado su propuesta fiscal para el 2022 basada en una bajada de impuestos de 9.718.000 euros en la ciudad de Castellón. “Creemos que otra forma de gestionar es posible. El gobierno municipal de Amparo Marco no está haciendo todo lo posible para ayudar a los castellonenses porque hay margen para bajar los impuestos. El año pasado al gobierno de Amparo Marco le sobraron 35 millones de euros, para que vayan a los bancos, es mejor que estén en el bolsillo de cada uno y que lo invierta en lo que considere. Nuestro Plan Fiscal propone un ahorro de casi 10 millones de euros para los castellonenses, exactamente de 9.718.000 euros. Entendemos la necesaria rebaja de impuestos como política social para crear puestos de trabajo”, explica la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco.

Los Populares han convocado a los medios de comunicación para desgranar una propuesta que incluye una rebaja del IBI en 5,8 millones de euros, “para dejar de ser el segundo más caro de España, empatados con Barcelona, con 402 euros de media por habitante según según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)”, remarca Carrasco.

Junto al concejal Popular Juan Carlos Redondo, ha dado a conocer este Plan de rebaja fiscal que pretende contribuir a la recuperación económica bajando impuestos “en un momento en el que sube la luz, el gas, el combustible, la lista de la compra y hasta se va a volver a pagar por los peajes en plena pandemia”, insiste Carrasco y recuerda que en 2021, según el presupuesto aprobado ocho meses tarde y que entró en vigor a finales de agosto, el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos está recaudando 816.000 euros más en impuestos, según sus propias previsiones.

La responsabilidad que lleva a los Populares a presentar este Plan es porque “los castellonenses necesitan llegar a fin de mes. Hay que ayudar a las familias, pymes, autónomos y empresas salir de esta crisis económica. En segundo lugar porque hay margen para hacerlo habiéndoles sobrado 35 millones el año pasado. Y en tercer lugar porque somos la segunda capital que más IBI cobra, empatados con Barcelona. El Ayuntamiento tiene que hacer más porque el paro estructural en nuestra ciudad ronda las 15.000 personas y porque es preciso que los ciudadanos dispongan de liquidez para invertirlo en lo que ellos quieran, contribuyendo a reactivar la economía”, explica la portavoz Popular.

Carrasco insiste: ”En la ciudad de Castellón hay tres cosas que han subido desde que gobierna Amparo Marco: el paro, la presión fiscal y los sueldos de la alcaldesa y de sus concejales, que nos cuestan 958.000 euros anuales, casi 215.000 euros más que la pasada legislatura desde que se subieron un 50% las nóminas. Es el gobierno más caro de la historia de Castellón y el que menos está aportando a los castellonenses”.

“Nos hubiera gustado presentarle personalmente esta propuesta al gobierno municipal, nosotros se la hicimos llegar en tiempo y forma antes del 31 de marzo. Pero no se ha vuelto a convocar la mesa de las Ordenanzas Fiscales y vemos con sorpresa que ahora abordan la modificación de tres ordenanzas. Las rebajas que han anunciado son “migajas”, se puede hacer mucho más porque dinero tienen”, remarca Carrasco.





Modificaciones que van al Pleno

Por su parte el concejal Popular Juan Carlos Redondo se ha referido a las tres propuestas de modificación de ordenanzas fiscales que pasan para su aprobación provisional en el pleno de esta semana. “Creemos que son una tomadura de pelo, un insulto a la inteligencia de los castellonenses porque apenas supone una rebaja de 203.000 euros frente a los 9,7 millones de ahorro que proponemos desde el Partido Popular”, señala.

Se suspende hasta el 30 de junio del 2022 el pago de tasas por apertura de establecimientos y espectáculos públicos. A juicio de los Populares “llega 20 meses tarde y llega mal, consideramos insuficiente que se suspendan estas tasas sólo hasta mitad de año, en lugar del todo el ejercicio 2022 en plena crisis económica como estamos”, apunta Redondo.

En segundo lugar, en cuanto al ICIO, el equipo de gobierno plantea una bajada de 0,25, por segundo año consecutivo, “parece que, con tal de no aceptar la propuesta inicial del PP, van planteando bajadas mínimas e insuficientes, que siguen sin atraer empresas”, apunta.

Y, por último, la tercera modificación de ordenanza fiscal de este Pleno tiene que ver con la que regula el pago de tasas por actividades administrativas, emisión de certificados o tramitación de autorizaciones, entre otras. De los 12 servicios que presta el Ayuntamiento, “sólo se suprimen dos epígrafes relativos a fotocopias de expedientes y documentos. Los castellonenses solo van a ahorrar en fotocopias”.

“Consideramos absolutamente necesaria una ambiciosa reforma fiscal por dos razones:la primera es porque tanto las empresas como los particulares se encuentran desde hace 20 meses en una situación económicamente muy complicada debido a la pandemia, agravada en los últimos meses por la subida de la luz, el gas, los combustibles, que está siendo la puntilla para muchos. Y la segunda razón, es que hay margen para bajar los impuestos, a tenor de las cifras de ejecución presupuestaria de este equipo de gobierno del ejercicio 2020 y las del tercer trimestre del 2021. A 31 de diciembre de 2020, les sobraron 35 millones de euros, de los cuales, 25 millones fueron inversiones no ejecutadas”, afirma Redondo.





La rebaja fiscal del PP para 2022

1) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARATERÍSTICAS ESPECIALES. (BICE) EN VIGOR DESDE 01/01/2021

El artículo 72.2 de la Ley reguladora de las HHLL, permite para estos inmuebles, un coeficiente entre 0,4 y 1,3%, en la actualidad se les está aplicando el 1%, después de la subida aplicada el año pasado.

El Grupo Municipal Popular, propone bajarlo al 0,85%, que era el tipo vigente antes de la subida, aun así, muy por encima del mínimo establecido legalmente del 0,4%; pero que supondría un ahorro importante para las empresas del Puerto, alrededor de 740.000 euros.





2) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA. EN VIGOR DESDE 01/01/2021.

El artículo 72.1 de la Ley reguladora de las HHLL, permite para los inmuebles urbanos, un coeficiente mínimo del 0,40%, en la actualidad el Ayuntamiento de Castellón está aplicando el 0,69%. Los ingresos por IBI urbana son de 57,5 millones de euros, prácticamente 1/3 de los ingresos municipales. Es un impuesto que afecta a la gran mayoría de los ciudadanos castellonenses.

El Grupo Municipal Popular, propone bajar dicho coeficiente en un 10%, con lo que quedaría fijado en el 0,62%, aun así, 0,22 puntos por encima del mínimo establecido legamente; pero que supondría un ahorro importantísimo para alrededor de 100.000 propietarios de viviendas de Castellón, estamos hablando de 5,8 millones de euros que estarían en el bolsillo de los castellonenses y que, sin duda, ayudarían a reactivar la economía.





3) TASAS POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA EN VIGOR DESDE 01/01/2021.

Esta es la tasa por mesas y sillas de hostelería, toldos, marquesinas. El equipo de gobierno aprobó la exención hasta el 30 de junio de 2021, nosotros pedíamos hasta el 31 de diciembre. Vista la situación actual del comercio y especialmente de la hostelería, creemos que esta exención debería prorrogarse hasta junio del año que viene, como mínimo.





4) TASAS BASURA. EN VIGOR DESDE 01/01/2018.

Solicitamos la devolución de la parte proporcional de la tasa de basura en aquellos establecimientos que han permanecido cerrados durante el estado de alarma o han visto reducida su actividad debido al COVID-19.

En la actualidad la Ordenanza Reguladora de las tasas de recogida de residuos sólidos, establece para los locales con actividad, 5 tarifas diferenciadas en función del número de empleados, sin tener en cuenta el tipo de actividad ni el volumen de los residuos generados (cuestión que debería llevarse a estudio y que este grupo ha solicitado en diferentes ocasiones).

Hay que tener en cuenta que el art. 26.3 TRLRHL determina que “cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente”.

Por tanto, si el servicio no se presta procederá la devolución de la parte de la tasa correspondiente, pero no porque esté exenta o bonificada, sino porque el interesado tiene derecho a que se le devuelva el importe proporcional de la tasa si no se le presta el servicio, lo que ocurre en el caso del servicio de recogida de basura.

En cuanto a los particulares, Castellón con 97 euros, está por encima de la media nacional que es de 90 euros y muy por encima de ciudades como Alicante, donde se paga 28 euros por la recogida de basuras al año.





5) DE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. EN VIGOR DESDE 05/02/2021.

La Ordenanza Reguladora del ICIO actualmente vigente desde febrero del 2021, establece en su artículo 7 el tipo de gravamen para este impuesto en el 3.25% y el equipo de gobierno, propone una rebaja para el 2022 de 0,25 hasta el 3,00%. El Grupo Municipal Popular, solicita para el año 2022 una rebaja del 20% de dicho impuesto para minimizar la caída de ingresos de las empresas del sector y que sirva también de estímulo para el establecimiento de nuevas empresas en nuestro territorio, al amparo del art. 103,2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicha bonificación situaría el nuevo tipo aplicable en el 2,6 %, más acorde con los tipos que aplican los Ayuntamientos de nuestro entorno, en lugar del 3,25 %, lo que provoca la huida de nuevas empresas para instalarse en localidades con tipos más bajos. Tenemos el ejemplo de ONDA y la empresa AMAZON que va a establecerse en este municipio con una creación de más de 1.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. En su día, se estimó el ahorro para esta empresa en el ICIO alrededor de 800.000 euros. En nuestro caso el ahorro supondría alrededor de 320.000 euros.





7) IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. EN VIGOR DESDE 01/01/2019.

La Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, vigente desde enero de 2019, establece bonificaciones en función del año de actividad y de la tasa creación de empleo de la empresa. Solicitamos la bonificación adicional del 25% del impuesto, para aquellas actividades golpeadas directamente por la pandemia como la HOSTELERÍA, EL OCIO NOCTURNO, EL COMERCIO Y EL TURISMO. Si bien es cierto que este Impuesto se aplica a las empresas que facturen más de 1 millón de euros, no tenemos que confundir la facturación con los beneficios. El ahorro rondaría los 1.8 millones de euros.





8) TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. (VADOS). EN VIGOR DESDE 01/01/2021.

El Grupo Municipal Popular, propone bajar la tasa genérica de vado de 395 euros, un 50%, quedando fijada en 197,5 euros, lo que supondría un ahorro importante para los titulares de vados permanentes, alrededor de 1 millón de euros.





9) IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. EN VIGOR DESDE 05/02/2021.

Solicitamos revertir la subida de 1% en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para turismos de más de 16 Caballos Fiscales (prácticamente todos) y motocicletas de más de 500 CC, del Artículo 12.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que se ha aplicado para este año 2021. Y que se aplique una bajada del impuesto del 10% a los vehículos no bonificados.

Esta bajada, afectaría en el caso de los turismos, aproximadamente al 70% de los más de 100.000 vehículos que circulan por nuestra ciudad, lo que supondría un estímulo en un momento de grave crisis económica, para aquellos contribuyentes que no tienen poder adquisitivo para adquirir vehículos con etiqueta 0 o ECO, más caros que el resto de los turismos, y que son los que tienen bonificados el impuesto. El ahorro rondaría los 108.000 euros.





El PP propone rebaja de impuestos en todas las instituciones

Cabe recordar que el Partido Popular, de la mano del presidente regional Carlos Mazón, está presentando su propuesta de reforma fiscal para todos los castellonenses, valencianos y alicantinos, que permitirá dejar en el bolsillo de las familias, las pymes, los autonómos, 1.500 millones de euros en el conjunto de la Comunitat Valenciana, 240 millones en el caso del conjunto de los castellonenses.

También existe un plan para la provincia, donde el PP está, por ejemplo, solicitando la rebaja del Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE) en la Diputación de Castellón, con el fin de rebajarlo, a imagen y semejanza que ya está haciendo el PP en la Diputación de Alicante. Allí ya se ha activado una bajada del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que este año 2021 va a reducirse a la mitad, del 20 al 10%, y que volverá a reducirse otra mitad en el año 2022, pasando así del 10% al 5%. Mientras, en la provincia de Castellón es del 31,5%, seis veces más.