Arranca la cuenta atrás para la Marcha contra el Cáncer Ciutat de Castelló

Las inscripciones se pueden realizar en la planta de Deportes de El Corte Inglés

Presentación de la marcha

La Asociación Española Contra el Cáncer de Castellón ha presentado oficialmente la X Marcha Contra el Cáncer, una cita ya consolidada en la ciudad, que vuelve a movilizar a la ciudadanía en favor de la prevención, la investigación y el apoyo a las personas con cáncer y sus familias. 

El acto de presentación ha contado con la participación de la presidenta de la Asociación en Castellón, Dña. Maira Barrieras, y la gerente, Dña. Salomé Esteller, quienes han destacado la importancia de esta décima edición como símbolo del compromiso colectivo de Castellón frente a la enfermedad, así como el valor de la implicación social e institucional para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer.

La presentación reunió a una amplia representación institucional; el Ayuntamiento de Castellón, la Delegación del Consell en Castellón, la Diputación de Castellón, la Dirección Territorial de Sanidad, la Autoridad Portuaria de Castellón, centros hospitalarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, el ámbito universitario y diversos colegios profesionales.

En marcha contra el Cáncer Ciutat de Castelló se celebrará el domingo 8 de febrero, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, y recorrerá 5,100 metros por las calles de la capital de la Plana, con salida y meta en el andén central del Paseo Ribalta, frente a El Corte Inglés Castellón. Se trata de una marcha, no de una carrera, y puede participar cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, incluso acompañada de su mascota.

Las inscripciones para participar se pueden realizar hasta el viernes 6 de febrero en la planta de Deportes de El Corte Inglés. La inscripción de 10€ da derecho a una camiseta conmemorativa que se entregará en el momento de la inscripción, junto al dorsal y un regalo de la AECC.

La X Marcha Contra el Cáncer cuenta, un año más, con el respaldo de un extenso tejido de empresas, entidades sociales, medios de comunicación, centros educativos, instituciones sanitarias y organizaciones deportivas, cuyo apoyo resulta fundamental para el desarrollo y éxito de esta iniciativa solidaria. Entre ellas, esta casa, COPE Castellón.  

