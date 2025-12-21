Arranca la cuenta atrás para la Marcha contra el Cáncer Ciutat de Castelló

La Asociación Española Contra el Cáncer de Castellón ha presentado oficialmente la X Marcha Contra el Cáncer, una cita ya consolidada en la ciudad, que vuelve a movilizar a la ciudadanía en favor de la prevención, la investigación y el apoyo a las personas con cáncer y sus familias.

El acto de presentación ha contado con la participación de la presidenta de la Asociación en Castellón, Dña. Maira Barrieras, y la gerente, Dña. Salomé Esteller, quienes han destacado la importancia de esta décima edición como símbolo del compromiso colectivo de Castellón frente a la enfermedad, así como el valor de la implicación social e institucional para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer.

La presentación reunió a una amplia representación institucional; el Ayuntamiento de Castellón, la Delegación del Consell en Castellón, la Diputación de Castellón, la Dirección Territorial de Sanidad, la Autoridad Portuaria de Castellón, centros hospitalarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, el ámbito universitario y diversos colegios profesionales.

En marcha contra el Cáncer Ciutat de Castelló se celebrará el domingo 8 de febrero, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, y recorrerá 5,100 metros por las calles de la capital de la Plana, con salida y meta en el andén central del Paseo Ribalta, frente a El Corte Inglés Castellón. Se trata de una marcha, no de una carrera, y puede participar cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, incluso acompañada de su mascota.

Las inscripciones para participar se pueden realizar hasta el viernes 6 de febrero en la planta de Deportes de El Corte Inglés. La inscripción de 10€ da derecho a una camiseta conmemorativa que se entregará en el momento de la inscripción, junto al dorsal y un regalo de la AECC.

La X Marcha Contra el Cáncer cuenta, un año más, con el respaldo de un extenso tejido de empresas, entidades sociales, medios de comunicación, centros educativos, instituciones sanitarias y organizaciones deportivas, cuyo apoyo resulta fundamental para el desarrollo y éxito de esta iniciativa solidaria. Entre ellas, esta casa, COPE Castellón.