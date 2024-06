El PP apela a Pedro Sánchez ante su derrota: "Solo hace números para poder aguantar en su sillón"

El Partido Popular gana las elecciones europeas en la provincia de Castellón con un 36,18% de los votos, seguido del Partido Socialista con un 31,84%, Vox con el 11,76 y Compromís-Sumar con el 7,27%. La participación ha sido superior que en el país con un 53,62% de los castellonenses que han ido a votar.

Unos resultados que, una vez extrapolados a nivel nacional, muestran un mapa de España prácticamente azul, del Partido Popular y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, cosecha su enésima derrota. Aún así, los populares ven difícil que adelante elecciones y convoque a los españoles a las urnas.

"Creo que de momento no habrá elecciones, pero con otros presidentes del Gobierno te diría otra cosa, pero con este nos puede sorprender con cualquier cosa", según explica a COPE la presidenta del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina. Además, señala que Sánchez "lo único que hace son números para poder aguantar ese sillón".

La dirigente del PP censura además que un hipotético adelanto electoral se produzca por interés electoral de Sánchez. "Si se convocan elecciones que se convoquen porque no hay Presupuestos Generales del Estado y que no se convoquen por interés o no de la persona que está ocupando el sillón porque las elecciones cuestan mucho dinero a las arcas del Estado".

Más apoyo al PP

En comparación con las autonómicas de hace un año, suben 1,3 puntos y los socialistas dos puntos y medio y si comparamos con las generales, el PP sube justo un punto y el PSOE baja casi medio punto.

Clave para "ganar ha sido que los ciudadanos ven que cumplimos la palabra dada; ven que ahí siempre está el PP para resolver cosas y la tendencia es muy buena". Por ello, desde Castellón, "lo que queremos es sumar a los futuros resultados de las elecciones generales" para conseguir que Alberto Núñez Feijóo consiga presidir el ejecutivo central.

Asalto a municipios socialistas

Los populares vencen en bastiones socialistas como Vila-real, donde el PSPV cae más de 8 puntos respecto a las municipales y se queda en el 31% y el PP sube cinco puntos y acaricia el 35% . También ganan los populares en l´Alcora y los socialistas siguen siendo la fuerza más votada en Vinaròs, Morella, la Vall d´Uixó o Almenara, entre otros. Los populares han vencido en 90 de las 135 poblaciones de la provincia castellonense.

"El cambio en Vila-real está cerca de llegar. Esto es un punto y a parte para conseguir la alcaldía en las próximas elecciones. En l´Alcora el resultado es muy bueno y yo pongo en valor municipios como Nules, Borriol, Montanejos o la Vilavella, que son municipios en los que el Partido Popular ahora no gobierna" y que tras ganar en estas europeas confía en poder conseguir en 2027.